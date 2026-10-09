Campanha de Lula cita situação econômica na Argentina em ataque a Flávio

Camilo Santana chega no momento de reestruturação da equipe - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Um dos novos coordenadores da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Camilo Santana (PT-CE) afirmou nesta sexta-feira (9/10) que o plano de governo do presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, pode levar o Brasil a enfrentar problemas socioeconômicos semelhantes aos vividos pela população argentina sob o governo de Javier Milei.

“Nós não queremos transformar o Brasil na Argentina. O mesmo ‘tesouraço’ que Milei fez é o que Bolsonaro e Flávio estão propondo fazer”, disse Camilo, em conversa com jornalistas no QG da campanha de Lula, ao afirmar que a proposta de “corte de gastos” defendida por Flávio visa retirar benefícios sociais.

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“Vai cortar de quem, gente? Nós queremos cortar dos grandes, dos ricos desse país”, pontuou Camilo.

Incorporado à campanha à reeleição de Lula nesta semana, Camilo Santana chega no momento de reestruturação da equipe, após o petista perder o primeiro turno do pleito para Flávio Bolsonaro. Além dele, passam a integrar a campanha o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e o senador e ex-ministro da Casa Civil Rui Costa (PT-BA).

“O papel é a gente ajudar na estratégia, na relação política, na agenda. O nosso objetivo maior (…) é comparar as biografias (entre Flávio e Lula)”, completou Camilo, após lembrar que foi governador do Ceará durante a pandemia de covid-19, no governo de Jair Bolsonaro (PL).