Propaganda eleitoral do segundo turno começa nesta sexta-feira

Além dos programas em horários fixos, as campanhas de Lula e Flávio terão inserções de 30 ou 60 segundos distribuídas ao longo da programação das emissoras - (crédito: Julia Ju/Anadolu via Getty Images)

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão volta ao ar nesta sexta-feira (9/10) para os candidatos que disputam o segundo turno das eleições de 2026. A campanha poderá ser veiculada até 23 de outubro, dois dias antes da votação, marcada para 25 de outubro. Na disputa pela Presidência da República, concorrem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que recebeu 47,7% dos votos no primeiro turno, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que obteve 45,16%. Também haverá segundo turno para governador em sete unidades federativas.

Diferentemente do primeiro turno, quando o tempo de propaganda era distribuído conforme a representatividade dos partidos, nesta etapa os candidatos terão períodos iguais de exposição. Cada presidenciável contará com 10 minutos por bloco, tanto no rádio quanto na televisão.

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A propaganda será transmitida de segunda-feira a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10 no rádio, e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na televisão. A ordem de exibição começa pela candidatura mais votada no primeiro turno. Com isso, Flávio terá a primeira peça veiculada, seguido por Lula, em sistema de alternância.

Além dos programas em horários fixos, as campanhas terão inserções de 30 ou 60 segundos distribuídas ao longo da programação das emissoras. Serão destinados 25 minutos diários de inserções para cada cargo, de segunda-feira a domingo, entre 5h e meia-noite. Enquanto os programas em rede são transmitidos simultaneamente pelas emissoras, as inserções aparecem em diferentes momentos da programação.

No primeiro turno, 10% do tempo de propaganda era dividido igualmente entre os partidos que cumpriam a cláusula de desempenho, enquanto os outros 90% eram distribuídos conforme a representação das siglas na Câmara dos Deputados. A regra está prevista na Emenda Constitucional nº 97/2017 e estabelece critérios mínimos de representatividade partidária. No segundo turno, o tempo é dividido igualmente entre os dois candidatos de cada disputa.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro