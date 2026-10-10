Lula na Ceilândia: "Vamos ganhar as eleições"

Lula no primeiro ato de campanha do segundo turno: "Essa é a passeata daqueles que querem prender os ladrões do BRB" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomou a campanha, nessa sexta-feira, com uma passeata na Ceilândia (DF), ao lado do candidato ao Governo do Distrito Federal pelo PT, Leandro Grass. Durante o ato, o chefe do Executivo percorreu o centro da cidade em carro aberto, sob sol forte, e enfatizou sua confiança na reeleição, no próximo dia 25.

"Eu queria que vocês tivessem a certeza do seguinte: nós vamos ganhar esta eleição", declarou aos apoiadores. Ele criticou o governo de Jair Bolsonaro pela condução da pandemia de covid-19, que provocou mais de 700 mil mortes. "Podem ficar certos de que este país não voltará a ser governado pelo fascismo. Não voltará a ser governado por aqueles assassinos de milhares de pessoas na covid-19", afirmou.

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Sem citar nomes, Lula também mencionou o escândalo envolvendo o Banco Master e o BRB para criticar a oposição. Segundo ele, o país não pode ser governado por pessoas ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro e às suspeitas de fraudes financeiras. "Este país não será governado pelo Banco Master. Este país não será governado por aqueles que roubaram R$ 12 bilhões do BRB", enfatizou.

O escândalo estourou em novembro do ano passado, quando Vorcaro foi preso por suspeita de fraudes financeiras envolvendo a venda de carteiras de crédito ao BRB. Segundo a Operação Compliance Zero, o valor estimado das transações suspeitas entre os dois bancos é de R$ 12,2 bilhões.

Soberania

Lula defendeu a soberania nacional e criticou setores que, segundo ele, buscam apoio dos Estados Unidos para explorar as riquezas brasileiras. A fala destacou o projeto Brasil Soberano e reforçou a defesa dos recursos nacionais.

"Do lado de lá, estão aqueles que querem, junto aos americanos, vir implorar para se apropriar das riquezas daqui. Nós queremos dizer ao Bolsonaro: o Brasil e as riquezas do Brasil são do povo brasileiro. E aqui ninguém toca", disparou.

Ele destacou a importância dos debates eleitorais na televisão e na internet durante a campanha. Ao comentar sua presença nas redes sociais, brincou: "Eu agora estou virando o rei das selfies, estou virando agora um internauta".

Nesse período, a estratégia da campanha é intensificar a participação do presidente nas redes sociais, inclusive com vídeo selfie, e focar nos debates. No primeiro turno, nem Lula nem o adversário direto, Flávio Bolsonaro (PL), participaram de debates na televisão. Os próximos estão previstos para o dia 18, na TV Band, e dia 23, na TV Globo.

No primeiro turno, Lula ficou atrás de Flávio por pouco mais de dois milhões de votos. Com 100% das urnas apuradas, o senador teve 56,1 milhões de votos (47,03%), e o presidente, 53,8 milhões (45,16%).

Também em discurso aos apoiadores, Grass ressaltou a continuidade de políticas federais nas áreas de educação e saúde. "É a energia da vontade de mudar, mudar Brasília, melhorar o Brasil, a gente continuar avançando o país com Pé-de-Meia, com escola integral, com Mais Médicos, com Farmácia Popular", frisou.

Neste sábado, o presidente seguirá com a agenda de campanha em Natal, onde participará de uma passeata.



