Justiça italiana marca nova audiência sobre extradição de Zambelli

Ex-deputada Carla Zambelli foi condenada por Justiça brasileira por perseguição com arma de um homem - (crédito: Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

A Justiça italiana marcou para o dia 29 de outubro uma audiência para analisar o pedido de extradição ao Brasil da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL-SC), para que ela cumpra a pena pela condenação no caso de perseguição com arma de um homem em 2022.

Na ocasião, não será avaliada a inocência de Zambelli, mas verificado se o pedido de extradição feito pela Justiça brasileira cumpre os requisitos da legislação e tratados internacionais. Somente após este processo, a entrega da ex-deputada é autorizada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Zambelli pede retorno ao Brasil para votar no 1º turno das eleições



Vale lembrar que, em julho, a Justiça italiana anulou outro processo de extradição de Zambelli. Na época, foi apontada a necessidade de informações sobre assistência médica que a ex-deputada receberia no sistema prisional brasileiro, tendo em vista o quadro de saúde dela, que envolve quadros de fibromialgia e desmaios.

Em resposta, a defesa da ex-deputada afirmou que este novo pedido de extradição deve ser negado “pela falta de garantias processuais e no âmbito de direitos humanos e princípios fundamentais”.

Leia também: Defesa de Zambelli aposta em novo julgamento para barrar extradição



Além disso, os advogados apontam que estão preparando duas revisões criminais e dois pedidos de exclusão da Interpol, “pois as duas condenações no Brasil são abusivas e ilegais baseadas em perseguição política e parcialidade do julgador”.

Atua na defesa de Zambelli o advogado Eduardo Mauricio. Na Itália, o processo é conduzido pelos advogados italianos Pieremilio Sammarco e Alessandro Samarco.

Relembre o caso

O pedido de extradição se insere no contexto das condenações de Zambelli no Supremo Tribunal Federal (STF). A ex-deputada foi condenada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, em razão do episódio ocorrido em outubro de 2022, quando perseguiu um homem armada pelas ruas de São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições presidenciais.

Leia também: Justiça italiana julga segundo pedido de extradição de Carla Zambelli



Após o avanço das decisões judiciais no Brasil, a ex-deputada fugiu do país e passou a viver na Itália, onde foi presa e o pedido de extradição brasileiro passou a tramitar na Justiça local.

Em 12 de junho, a Corte italiana chegou a rejeitar o pedido de extradição, ao apontar dúvidas sobre a imparcialidade do julgamento conduzido pelo STF, segundo decisões divulgadas posteriormente. Atualmente Zambelli está em liberdade na Itália.

Em outro caso, a ex-deputada foi condenada a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo a acusação acolhida pela Corte, ela atuou com o hacker Walter Delgatti Neto para inserir documentos falsos no sistema do Judiciário, incluindo um mandado de prisão forjado contra o ministro Alexandre de Moraes.