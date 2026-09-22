Zambelli pede retorno ao Brasil para votar no 1º turno das eleições

Ex-deputada tem cidadania italiana e está no país desde maio do ano passado - (crédito: Reprodução/Dailymotion)

A defesa da ex-deputada federal Carla Zambelli pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) um habeas corpus com salvo-conduto para permitir seu retorno ao Brasil. O objetivo, segundo a solicitação, é permitir que ela vote no primeiro turno das eleições em sua mãe, Rita Zambelli, candidata a deputada federal por São Paulo.

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O pedido foi feito na segunda-feira (21/9) pelo advogado Eduardo Maurício, que atua no processo de extradição de Zambelli junto à Justiça italiana. “O pedido de liminar é para que o STF conceda salvo-conduto exclusivamente para permitir a entrada da ex-deputada no país, garantir também o regresso da ex-deputada à Itália e o exercício do voto, impedindo sua prisão durante o período necessário para essas finalidades”, disse o advogado.



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A ex-deputada tem cidadania italiana e está no país desde maio do ano passado, quando foi condenada em dois processos pelo ministro do STF Alexandre de Moraes. Se voltar ao Brasil, poderá ser presa por quase 15 anos devido à atuação no ataque hacker ao site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2022, e por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

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A defesa de Zambelli solicita que a condenação seja suspensa até que o julgamento do processo envolvendo as mensagens trocadas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e Moraes seja finalizado.