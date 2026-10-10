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Lula cobra que Flávio detalhe corte de R$ 250 bi: "De onde você vai tirar?"

Presidente questiona se candidato pretende obter valores com cortes no Bolsa Família, no salário mínimo ou na aposentadoria

Lula fez questionamento em vídeo publicado nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)
Lula fez questionamento em vídeo publicado nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (10/10) questionando o adversário, Flávio Bolsonaro (PL), a detalhar de onde serão os cortes de R$ 250 bilhões nas despesas do Orçamento. “Eu quero saber de onde ele vai cortar R$ 250 bilhões do orçamento. Vai ser dos trabalhadores? Dos aposentados? Do Bolsa Família? Do não aumento do salário mínimo?”, perguntou.  

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Na postagem, Lula buscou vincular Flávio a um corte de benefícios dos trabalhadores e das pessoas com vulnerabilidade financeira. 

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“O que eu conheço de vocês e da tradição da elite brasileira, vocês querem cortar dos trabalhadores. E isso nós não vamos permitir. (...) É do povo trabalhador ou dos banqueiros? É dos pobres ou dos ricos?”, afirmou.


A fala faz parte da estratégia da campanha do presidente Lula, que busca associar Flávio ao corte de benefícios sociais. A ofensiva ganhou força após a imprensa revelar estudos da equipe econômica de Flávio que economizariam cerca de R$ 250 bilhões e envolveriam mudanças em benefícios previdenciários e assistenciais, assim como nos pisos de saúde e educação.

O assunto também foi abordado por Lula em evento mais cedo em Natal (RN). Na ocasião, o presidente associou os cortes de Flávio às verbas de universidades e institutos federais, além de programas como o Bolsa Família, o Farmácia Popular, o Pé-de-Meia, o Minha Casa, Minha Vida.

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Luíza Altoé

Repórter de política

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Antes de trabalhar no Correio Braziliense, cobriu política e economia para o Arko Alerta e já passou pela assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Por Luíza Altoé
postado em 10/10/2026 16:36
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