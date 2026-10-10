Lula cobra que Flávio detalhe corte de R$ 250 bi: "De onde você vai tirar?"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (10/10) questionando o adversário, Flávio Bolsonaro (PL), a detalhar de onde serão os cortes de R$ 250 bilhões nas despesas do Orçamento. “Eu quero saber de onde ele vai cortar R$ 250 bilhões do orçamento. Vai ser dos trabalhadores? Dos aposentados? Do Bolsa Família? Do não aumento do salário mínimo?”, perguntou.

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Na postagem, Lula buscou vincular Flávio a um corte de benefícios dos trabalhadores e das pessoas com vulnerabilidade financeira.

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“O que eu conheço de vocês e da tradição da elite brasileira, vocês querem cortar dos trabalhadores. E isso nós não vamos permitir. (...) É do povo trabalhador ou dos banqueiros? É dos pobres ou dos ricos?”, afirmou.





A fala faz parte da estratégia da campanha do presidente Lula, que busca associar Flávio ao corte de benefícios sociais. A ofensiva ganhou força após a imprensa revelar estudos da equipe econômica de Flávio que economizariam cerca de R$ 250 bilhões e envolveriam mudanças em benefícios previdenciários e assistenciais, assim como nos pisos de saúde e educação.

O assunto também foi abordado por Lula em evento mais cedo em Natal (RN). Na ocasião, o presidente associou os cortes de Flávio às verbas de universidades e institutos federais, além de programas como o Bolsa Família, o Farmácia Popular, o Pé-de-Meia, o Minha Casa, Minha Vida.