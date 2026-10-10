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ELEIÇÕES 2026

TRE-RJ oficializa vitória de Ruas após retotalização de votos

Medida ocorre depois da anulação dos mais de 274 mil votos de Anthony Garotinho

Douglas Ruas: vitória após retotalização de votos - (crédito: Reprodução/Facebook/Douglas Ruas)
Douglas Ruas: vitória após retotalização de votos - (crédito: Reprodução/Facebook/Douglas Ruas)

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) oficializou a vitória do candidato ao governo do estado pelo PL, Douglas Ruas, após a retotalização dos votos na tarde deste sábado (10/10). A medida foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral depois da anulação dos 274.411 votos recebidos pelo ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), na quinta-feira (8/10). Com a mudança, Ruas ultrapassou 50% dos votos válidos, sendo eleito no primeiro turno.

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No último domingo (4/10), os votos para Ruas contabilizavam 4.271.199, equivalentes a 49,27% dos votos válidos, enquanto o segundo colocado, Eduardo Paes (PSD), teve 3.706.984 votos, ou 42,76%. Assim, os dois disputariam o segundo turno. No entanto, com a anulação da candidatura de Garotinho, o percentual de votos válidos para Ruas passou para 50,88%.

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Após a retotalização, as partes legitimadas terão dois dias para apresentar eventuais impugnações. Depois, o resultado será publicado em até três dias. Na sequência, será convocada uma sessão plenária para que a Corte examine possíveis contestações e, ao final, homologue o resultado.

O caso chegou ao TSE após Garotinho recorrer da decisão do TRE-RJ que indeferiu sua candidatura. Como o recurso ainda estava pendente de julgamento, o candidato pôde aparecer nas urnas. Na segunda-feira (05/10), ele desistiu do recurso, mas a Corte rejeitou o pedido por unanimidade e decidiu dar prosseguimento ao julgamento.

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Maria Beatriz Giusti

Repórter da editoria de Política

Estudante de jornalismo do 8º semestre. Passou pela Rádio Senado, TV Band e atualmente trabalha em Política, Economia e Brasil no Correio Braziliense.

Por Maria Beatriz Giusti
postado em 10/10/2026 15:51
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