Campanha de Lula avalia medidas jurídicas contra decisão que derruba canal no WhatsApp

Em nota, a coordenação informou que ainda analisa as alternativas jurídicas disponíveis. - (crédito: AFP)

A coordenação da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia medidas jurídicas contra decisões da Justiça Eleitoral relacionadas ao canal “Exército do Lula”, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). Neste domingo (11/10), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, determinou que o WhatsApp suspenda o canal em até três horas após a notificação da plataforma. A medida vale até a homologação do resultado do segundo turno.

O presidente e candidato à reeleição reforçou, em entrevista durante ato na Avenida Paulista, que vai recorrer da decisão judicial.

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A avaliação considera tanto a decisão divulgada neste domingo quanto uma determinação anterior, de sábado (10/10). “A campanha está analisando os recursos jurídicos”, informou a equipe.

A decisão deste domingo atendeu a um pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que acusa o canal de disseminar informações falsas contra sua candidatura e de coordenar a divulgação de conteúdos políticos. O espaço, criado por Janones para mobilizar apoiadores de Lula, reúne mais de 3 milhões de seguidores. Nunes Marques também determinou que o WhatsApp preste informações ao TSE sobre as providências adotadas e preserve os registros relacionados ao canal.

No sábado, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, havia solicitado esclarecimentos adicionais a Flávio sobre outra ação, na qual o candidato pede a cassação da chapa de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), além da inelegibilidade dos envolvidos.