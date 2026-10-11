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ELEIÇÕES 2026

Campanha de Lula avalia medidas jurídicas contra decisão que derruba canal no WhatsApp

Coordenação da campanha analisa possíveis recursos após Nunes Marques determinar a suspensão do canal "Exército do Lula", administrado por André Janones no WhatsApp

Em nota, a coordenação informou que ainda analisa as alternativas jurídicas disponíveis. - (crédito: AFP)
Em nota, a coordenação informou que ainda analisa as alternativas jurídicas disponíveis. - (crédito: AFP)

A coordenação da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia medidas jurídicas contra decisões da Justiça Eleitoral relacionadas ao canal “Exército do Lula”, administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). Neste domingo (11/10), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques, determinou que o WhatsApp suspenda o canal em até três horas após a notificação da plataforma. A medida vale até a homologação do resultado do segundo turno.

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O presidente e candidato à reeleição reforçou, em entrevista durante ato na Avenida Paulista, que vai recorrer da decisão judicial.

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A avaliação considera tanto a decisão divulgada neste domingo quanto uma determinação anterior, de sábado (10/10). “A campanha está analisando os recursos jurídicos”, informou a equipe.

A decisão deste domingo atendeu a um pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), que acusa o canal de disseminar informações falsas contra sua candidatura e de coordenar a divulgação de conteúdos políticos. O espaço, criado por Janones para mobilizar apoiadores de Lula, reúne mais de 3 milhões de seguidores. Nunes Marques também determinou que o WhatsApp preste informações ao TSE sobre as providências adotadas e preserve os registros relacionados ao canal.

No sábado, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, havia solicitado esclarecimentos adicionais a Flávio sobre outra ação, na qual o candidato pede a cassação da chapa de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), além da inelegibilidade dos envolvidos.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Com experiência em assessoria de comunicação, televisão e rádio. Atua na cobertura do Congresso Nacional, acompanhando os bastidores do poder, as negociações políticas e os principais temas da agenda legislativa brasileira.

Por Danandra Rocha
postado em 11/10/2026 13:54 / atualizado em 11/10/2026 14:13
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