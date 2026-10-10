Alegações da campanha de Lula são falsas e não encontram respaldo, diz Meta

A Meta afirmou, em nota, que as alegações feitas mais cedo pela campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são "simplesmente falsas e não encontram respaldo nos fatos".
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A campanha do petista acusou a empresa de tentativa de interferência no processo eleitoral e disse que irá acionar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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A Meta afirmou que muitos dos problemas técnicos mencionados pela campanha de Lula não afetaram somente o Brasil ou apenas contas específicas nas plataformas. Disse também que cumpre as normas eleitorais no País.
"As alegações são simplesmente falsas e não encontram respaldo nos fatos. Muitos dos problemas técnicos mencionados não afetaram exclusivamente o Brasil ou contas específicas nas nossas plataformas. Cumprimos com as normas eleitorais e estamos comprometidos com a isonomia do uso das nossas plataformas por todos", afirmou a Meta, em nota.
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