Lula recebe apoio de milhares na Paulista, defende 6x1 e critica decisão do TSE

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou de ato na Avenida neste domingo (11/10), que reuniu milhares de apoiadores, entre eles famosos e lideranças políticas de São Paulo.

Durante o evento de campanha, Lula disse que a votação da PEC que acaba com a escala 6x1 já foi decidida com o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, e vai acontecer na próxima quarta-feira (14/10), antes do segundo turno. “Já está conversado com o presidente da Câmara, já está marcada a data da votação”.

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Lula também criticou a oposição e disse que a votação da quarta-feira vai mostrar se o “o partido do seu adversário é a favor de os trabalhadores descansarem ou se quer que os trabalhadores continuem trabalhando mais”.

“A única coisa que a oposição pode fazer é o seguinte: demonstrar que eles vão ter coragem de votar contra a folga. Eles vão ter só isso. O que eles não podem é tentar protelar para enganar o povo depois das eleições. Agora é a hora da verdade”, disse.

Além disso, o presidenciável lembrou que a PEC da Segurança Pública também será votada na próxima quarta, que vai acontecer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

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O presidente afirmou que a aprovação da PEC da Segurança Pública permitirá a criação do Ministério da Segurança Pública e ampliará a atuação do governo federal na área. “Ao povo trabalhador, à comunidade, ao território: proteção. Para os bandidos, prisão”, declarou.

Lula disse ainda que, nesta semana, pretende continuar questionando Flávio Bolsonaro (PL) sobre o tesouraço. “O tesouraço deles possivelmente é o mesmo tesouraço do Milei, na Argentina, ou seja, cortar o direito do povo pobre, cortar o direito do aposentado, cortar os direitos daqueles que precisam ganhar um pouco mais e levar o povo outra vez à situação de miséria nesse país”, criticou.

























TSE manda tirar do ar canal "Exército de Lula"

Lula da Silva (PT) também chamou de “tendenciosa” a determinação da suspensão do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) para mobilizar aliados do presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro Kassio Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou que o WhatsApp suspenda o canal em até 3 horas. O canal, que reúne cerca de 3,3 milhões de inscritos, vem funcionando como uma das principais forças de ativação da militância nas redes sociais desta campanha de segundo turno.

“Acho um absurdo”, disse o presidente. “Acho que nossos advogados vão ter que entrar com um pedido de explicação da Corte eleitoral, porque há alguns dias estou percebendo muitas decisões tendenciosas contra a nossa candidatura”, afirmou.

Lula criticou a decisão de Nunes Marques e a chamou de uma “intromissão indevida” da Justiça Eleitoral nas eleições, ocasionada pela sua campanha estar mobilizando a militância e, com isso, estar ‘ganhando o jogo nas redes sociais”.

“Eu vejo que nas redes sociais nós estamos ganhando o jogo. Eu sei que nosso povo está muito ativo e é por isso que estou desconfiado do comportamento da Corte da Justiça Eleitoral”, afirmou o presidente.

Ao expressar a indignação com a decisão, Lula relembrou que espera de um magistrado um posicionamento republicado. “Não é possível que o presidente da Justiça Eleitoral não tenha um comportamento civilizado, republicano, de permitir que as eleições fluam sem interferência da Justiça”.

Ainda durante a coletiva, Lula sinalizou que o partido deve acionar a Justiça ainda neste domingo “para que a gente equilibre esse jogo”.