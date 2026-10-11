Flávio promete "tapete verde e amarelo" em Brasília para prefeitos; veja

Em encontro com prefeitos em São Paulo neste domingo (11/10), o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) prometeu aproximar os prefeitos dos recursos federais. "Eu sou um municipalista por convicção; eu quero estar muito próximo de cada um de vocês, prefeitos. É assim que a gente vai conseguir construir um Brasil melhor de verdade, porque os recursos federais vão chegar à ponta da linha", disse.
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Ao lado de Tarcísio de Freitas, governador reeleito de São Paulo, Flávio destacou que, em um eventual governo, "o prefeito vai voltar a ser bem tratado".
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Tarcísio completou: "Há muito tempo não temos um alinhamento do governo federal com o governo do estado e os municípios. O acesso direto, o respeito aos prefeitos e o acesso direto do governador ao gabinete do presidente e aos ministros vão fazer a diferença. Tem muitos projetos em São Paulo rodando, e a gente tem que mostrar isso para o nosso cidadão".