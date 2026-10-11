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ELEIÇÕES 2026

Flávio promete "tapete verde e amarelo" em Brasília para prefeitos; veja

Ao lado de Tarcísio de Freitas, governador reeleito de São Paulo, Flávio destacou que, em um eventual governo, "o prefeito vai voltar a ser bem tratado"

Flávio Bolsonaro em evento com prefeitos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Flávio Bolsonaro em evento com prefeitos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Em encontro com prefeitos em São Paulo neste domingo (11/10), o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) prometeu aproximar os prefeitos dos recursos federais. "Eu sou um municipalista por convicção; eu quero estar muito próximo de cada um de vocês, prefeitos. É assim que a gente vai conseguir construir um Brasil melhor de verdade, porque os recursos federais vão chegar à ponta da linha", disse.

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Ao lado de Tarcísio de Freitas, governador reeleito de São Paulo, Flávio destacou que, em um eventual governo, "o prefeito vai voltar a ser bem tratado".

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Tarcísio completou: "Há muito tempo não temos um alinhamento do governo federal com o governo do estado e os municípios. O acesso direto, o respeito aos prefeitos e o acesso direto do governador ao gabinete do presidente e aos ministros vão fazer a diferença. Tem muitos projetos em São Paulo rodando, e a gente tem que mostrar isso para o nosso cidadão".

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 11/10/2026 18:09 / atualizado em 11/10/2026 18:46
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