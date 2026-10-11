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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro pede investigação contra diretor-geral da PF

Documento indica que a direção da Polícia Federal convocou uma coletiva de imprensa no dia das eleições em primeiro turno para comunicar a abertura de uma apuração prévia a respeito de suposta interferência internacional nas eleições

Flávio fez o pedido de investigação neste domingo (11/10) - (crédito: AFP)
Flávio fez o pedido de investigação neste domingo (11/10) - (crédito: AFP)

O candidato a presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) apresentou uma notícia-crime contra Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (PF), para a Justiça Eleitoral. A acusação sustenta que Rodrigues teria utilizado o serviço da repartição pública federal para beneficiar o presidente Lula. O pedido judicial tem o objetivo de apurar desvio de finalidade institucional na corporação.

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Questionamentos sobre a conduta no dia da votação

O documento indica que a direção da Polícia Federal convocou uma coletiva de imprensa no dia das eleições em primeiro turno para comunicar a abertura de uma apuração prévia a respeito de suposta interferência internacional nas eleições.

A denúncia apresentada destaca fatores específicos sobre o caso divulgado pela autoridade policial:

  • anúncio público realizado no próprio dia da votação;

  • procedimento baseado de maneira exclusiva em conteúdo de reportagem jornalística;

  • falta de justa causa para a sustentação da apuração aberta pela corporação;

  • arquivamento posterior das apurações diante da ausência de elementos mínimos de prova.

A petição protocolada na Justiça Eleitoral aponta que a condução do caso e a divulgação da apuração no dia do pleito justificam a apuração formal sobre a conduta do diretor-geral.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 11/10/2026 18:55 / atualizado em 11/10/2026 19:19
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