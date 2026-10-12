Manifestantes pró-Lula lotam a praia de Copacabana, no Rio

Rio de Janeiro (RJ), 12/10/2026 ... Ato em apoio ao presidente Luiz In..cio Lula da Silva, que .. candidato .. reelei....o, re..ne apoiadores em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Ag..ncia Brasil - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizaram um ato na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (12/10). A manifestação, convocada pelas deputadas federais Benedita da Silva (PT) e Jandira Feghali (PCdoB), entre outras lideranças, se espalhou por diversos quarteirões ao longo da Avenida Atlântica.

Com cartazes e bandeiras vermelhas, os manifestantes pediram a reeleição de Lula e protestaram contra o projeto político de Flávio Bolsonaro (PL). Críticas às bets e apoio ao fim da escala 6x1 também marcaram o ato na capital fluminense. Outros manifestantes pediam o voto crítico ao líder petista, para impedir o retorno do bolsonarismo ao poder.

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Em comemoração ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, Lula permaneceu em Brasília, onde participou de uma missa no Palácio da Alvorada. O adversário no segundo turno, Flávio Bolsonaro, participou de outra celebração na Catedral de Brasília.

Até o momento da publicação desta reportagem, não há informações sobre o número de pessoas presentes na manifestação. Segundo a Globonews, a manifestação ocupou sete quarteirões da Avenida Atlântica.

Ritmo de segundo turno

A última semana foi marcada por atos pró-Lula em todo o país. No domingo (11), lideranças políticas e manifestantes lotaram a Avenida Paulista (SP) para pedir a reeleição do petista. Convocado pela União Nacional dos Estudantes (UNE), o ato contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, da ex-ministra Marina Silva, do ministro Guilherme Boulos, além do próprio presidente e governadores aliados.

Outras capitais como Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Recife (PE) também registraram mobilizações de entidades de esquerda. Em Brasília, movimentos estudantis convocaram uma manifestação na Esplanada dos Ministérios para a próxima terça-feira (13).