Flávio Bolsonaro tem 52% de votos válidos contra 48% de Lula no 2º turno, diz BTG/Nexus

7% dos eleitores dizem ainda poder mudar de voto; com isso, teto de Lula chega a 46%. - (crédito: Charles Vieira e Ricardo Stuckert)

A primeira pesquisa BTG/Nexus para o segundo turno das eleições presidenciais aponta Flávio Bolsonaro (PL) como favorito na disputa contra Lula (PT). A duas semanas da votação, o senador soma 52% dos votos válidos contra 48% do petista.

Na modalidade estimulada, Flávio registra 48% das intenções de voto, enquanto Lula atinge 45%. Os votos brancos e nulos chegam a 5%, e os indecisos representam 2%. Já no levantamento espontâneo, o cenário revela:

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Flávio Bolsonaro: 46%

Lula: 44%

brancos e nulos: 5%

indecisos: 4%

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Potencial eleitoral e definição de voto

O potencial de voto dos concorrentes segue equilibrado. Flávio reúne 50%, índice composto por 43% de eleitores decididos e 7% que admitem votar nele sem certeza. Lula acumula 49%, resultado de 42% que votam apenas no petista e 7% que admitem essa escolha sem plena convicção. A taxa de rejeição a Lula bate 51%, contra 47% de Flávio.

Mesmo com a dianteira do senador, a disputa continua aberta, visto que 7% do total de eleitores afirmam que ainda podem mudar o voto até o dia 25. Essa possibilidade de troca atinge 4% entre apoiadores de Flávio e 5% entre votantes de Lula. A parcela de 92% declara voto definitivo.

Caso os eleitores dispostos a rever a escolha migrassem integralmente para Flávio, o placar ficaria em 49% a 43%. Se a migração ocorresse inteiramente em direção a Lula, haveria empate em 46%. No quesito expectativa de resultado, 59% apostam na vitória de Flávio, enquanto 36% acreditam no triunfo de Lula.

Avaliação do governo federal

Os indicadores sobre a gestão federal apontam estabilidade em comparação com o levantamento feito antes do primeiro turno:

ótimo ou bom: recuo de 36% para 34%

regular: oscilação de 19% para 20%

ruim ou péssimo: manutenção em 45%

aprovação: oscilação de 46% para 45%

desaprovação: oscilação de 49% para 50%

A Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou 2.002 pessoas por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07997/2026.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.