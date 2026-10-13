Lula aposta nos jovens e promete "Pé-de-Meia" universitário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a mirar o eleitorado jovem em um vídeo divulgado nas redes sociais, no qual aparece cercado por estudantes e defende a ampliação de oportunidades para quem está ingressando no mercado de trabalho. A publicação busca reforçar a estratégia do petista de estreitar o diálogo com a juventude em meio à disputa do segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Povo brasileiro, estou fazendo uma selfie com os estudantes universitários brasileiros garantido pra eles que a gente tá criando para o próximo governo o 'Pé-de-meia' Universitário. Garantindo que todo jovem estudante das escolas universitárias vai receber R$700 de poupança por mês", explicou o chefe do Executivo que tenta a reeleição.

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Na gravação, Lula aborda a iniciação profissional e a necessidade de garantir condições para que jovens brasileiros possam conciliar a formação universitária com a entrada no mundo do trabalho. O presidente também menciona o valor de R$ 2,5 mil ao tratar das oportunidades destinadas a esse público.

O vídeo segue uma linha de comunicação mais direta, adotada pela campanha petista nesta segunda etapa da corrida presidencial. Ao aparecer acompanhado de jovens, Lula busca associar sua candidatura à ampliação do acesso à educação, à geração de empregos e à construção de perspectivas profissionais para estudantes universitários.