Lula pode ir ao Senado após votação da PEC que prevê fim da escala 6x1

A proposta se tornou uma das principais bandeiras da campanha eleitoral do candidato à reeleição pelo PT - (crédito: Ricardo Stuckert/PR )

Integrantes da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam que há uma expectativa do petista ir ao Senado Federal nesta quarta-feira (14/10) após a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O tema se tornou uma das principais bandeiras da campanha eleitoral do candidato à reeleição.

Inicialmente, Lula cogitava participar de atos de campanha em São Paulo e no Rio de Janeiro. No entanto, a tramitação da proposta levou o presidente a permanecer em Brasília para acompanhar a votação. A possibilidade de ida ao Senado está condicionada à aprovação do texto nos dois turnos.

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A PEC prevê mudanças no modelo de jornada de trabalho e integra a agenda defendida pelo chefe do Executivo. A votação pode abrir espaço para que Lula reforce o tema politicamente durante a campanha.

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) estará em Porto Alegre durante a tarde desta quarta-feira, período previsto para a votação da PEC.

Na terça-feira (13), o primogênito de Jair Bolsonaro declarou que votará a favor do fim da escala 6x1. A afirmação foi feita após o senador deixar a residência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado. “A maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da 6x1, então eu vou votar a favor do fim da 6x1”, afirmou.