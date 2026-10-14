Fim da 6x1: ex-líder do governo entra em campo para garantir quórum na votação

A mobilização de Jaques busca evitar que eventuais ausências comprometam o andamento da votação - (crédito: Carlos Moura/Agencia Senado)

O senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo Lula no Senado, entrou em campo nesta quarta-feira (14/10) para tentar garantir um quórum presencial expressivo na votação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O parlamentar telefonou para lideranças da base governista com o objetivo de mobilizar senadores para a sessão.

A movimentação ocorre em meio à articulação do Palácio do Planalto para acelerar a tramitação da proposta, considerada uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A avaliação é de que, além de reunir os votos necessários, é importante assegurar a presença dos parlamentares em plenário para evitar dificuldades na apreciação da matéria.

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Nos bastidores, a ofensiva de Wagner reforça o esforço da base aliada para demonstrar unidade em torno da redução da jornada de trabalho. A mobilização também busca evitar que eventuais ausências comprometam o andamento da votação, sobretudo diante da necessidade de aprovação de uma PEC por maioria qualificada.

A articulação ocorre após a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), apresentar à Mesa Diretora um requerimento de calendário especial para a tramitação da proposta. O documento reúne o apoio de nove partidos e três blocos parlamentares, que representam 56 senadores, número superior ao exigido para a apresentação do pedido.