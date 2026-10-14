O aceno da campanha de Flávio para "acalmar" o mercado após gesto ao fim da 6x1

Coordenação da campanha bolsonarista: telefonemas para reduzir o desconforto provocado pela declaração do primogênito de Jair - (crédito: Reprodução/YouTube)

A sinalização favorável do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao fim da escala de trabalho 6x1 provocou desconforto entre representantes do mercado financeiro e levou a coordenação de sua campanha à Presidência da República a agir nos bastidores para conter os ânimos.

Após a manifestação do primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro, o coordenador da candidatura telefonou para associações e interlocutores do setor na tentativa de tranquilizá-los.

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A movimentação ocorreu depois que empresários e representantes do mercado foram surpreendidos pelo posicionamento do presidenciável ontem (13/10). A avaliação entre esses interlocutores era de que o aceno de Flávio à proposta de redução da jornada de trabalho destoava das expectativas de setores econômicos em relação à candidatura do PL.

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Nos telefonemas, a coordenação da campanha buscou reduzir o desconforto provocado pela declaração e evitar que o episódio ampliasse as resistências à candidatura entre representantes do setor financeiro. A interlocução, segundo relatos de bastidores, ajudou a dar uma “arrefecida” nos ânimos, embora a manifestação do senador tenha causado surpresa.