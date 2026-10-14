Jerônimo Rodrigues mobiliza prefeitos em apoio a Lula na Bahia

Jerônimo Rodrigues mobiliza aliados e profissionais de comunicação da Bahia para reforçar a campanha de reeleição de Lula - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou nesta quarta-feira (14/10) uma mobilização de prefeitos do estado.

Prevista para as 16h, em Salvador, a agenda reunirá Jerônimo e lideranças de diversas regiões da Bahia. Lula não participará presencialmente, mas deve acompanhar o encontro de forma remota.

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No estado, Lula obteve mais de 66% dos votos no primeiro turno e venceu em 411 das 417 cidades baianas. Apesar do resultado, o objetivo da mobilização liderada por Jerônimo é reduzir a abstenção, que atingiu cerca de 20% do eleitorado baiano no primeiro turno.

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A atuação do governador na campanha pela reeleição de Lula também envolve profissionais da comunicação do governo baiano e especialistas em redes sociais, como Bruno Monteiro, então assessor de comunicação de Jerônimo Rodrigues, que atua no QG da campanha petista, em Brasília.

Neto acena a Flávio

A mobilização liderada pelo governador da Bahia ocorre enquanto seu adversário político, ACM Neto (União Brasil), articula apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL), que disputa o segundo turno contra Lula.

Ao anunciar o apoio à campanha de Flávio, ACM Neto afirmou que prefeitos aliados, parlamentares eleitos e candidatos que disputaram o primeiro turno atuarão na campanha presidencial do candidato do PL.