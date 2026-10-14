Jerônimo Rodrigues mobiliza prefeitos em apoio a Lula na Bahia

Em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou nesta quarta-feira (14/10) uma mobilização de prefeitos do estado.
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Prevista para as 16h, em Salvador, a agenda reunirá Jerônimo e lideranças de diversas regiões da Bahia. Lula não participará presencialmente, mas deve acompanhar o encontro de forma remota.
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No estado, Lula obteve mais de 66% dos votos no primeiro turno e venceu em 411 das 417 cidades baianas. Apesar do resultado, o objetivo da mobilização liderada por Jerônimo é reduzir a abstenção, que atingiu cerca de 20% do eleitorado baiano no primeiro turno.
A atuação do governador na campanha pela reeleição de Lula também envolve profissionais da comunicação do governo baiano e especialistas em redes sociais, como Bruno Monteiro, então assessor de comunicação de Jerônimo Rodrigues, que atua no QG da campanha petista, em Brasília.
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