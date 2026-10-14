Coligação de Lula aciona TSE contra Meta por viés e restrição de alcance

A coligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a Meta, empresa responsável por plataformas como WhatsApp, Instagram e Facebook, por suposta restrição ao alcance de publicações da campanha petista e tratamento desigual na distribuição de conteúdos eleitorais. A ação também questiona o funcionamento da ferramenta de inteligência artificial Meta AI, disponível no WhatsApp, e aponta possíveis prejuízos à igualdade de condições na disputa presidencial de 2026.
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A petição denuncia o que classifica como “seletividade algorítmica”. Segundo a coligação, conteúdos orgânicos, anúncios da campanha de Lula e publicações de seus apoiadores têm sofrido restrições de alcance sem justificativa transparente. Em contrapartida, perfis associados à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) estariam recebendo um volume de distribuição artificialmente elevado.
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Os advogados Gean Ferreira e Evelyn Santos, responsáveis pela ação, afirmam que a diferença de tratamento pode comprometer o equilíbrio da disputa eleitoral no ambiente digital.
“O que a campanha leva à Justiça Eleitoral é a comprovação de que a entrega de conteúdos da plataforma é seletiva. De um lado, os conteúdos do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e de seus apoiadores sofrem restrições de entrega sem qualquer justificativa ou transparência. Por outro lado, perfis que atuam como cabos eleitorais da candidatura adversária de Flávio Bolsonaro, a exemplo do deputado Nikolas Ferreira, recebem um alcance desproporcional e artificial, superando em visualizações até mesmo celebridades mundiais”, afirmam.
Os advogados defendem que a disputa eleitoral tenha igualdade de oportunidades também nas plataformas digitais, consideradas fundamentais para as campanhas.
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