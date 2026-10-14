Líder do PL diz que partido apoia fim da 6x1 e defende liberdade ao trabalhador

Parlamentar afirmou que o objetivo do partido é modernizar as relações trabalhistas - (crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos deputados)

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), sinalizou, nesta quarta-feira (14/10), que a bancada da legenda está aberta à construção de um acordo sobre mudanças na jornada de trabalho.

A declaração ocorre em meio às discussões no Congresso Nacional sobre o fim da escala 6x1, pauta defendida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Questionado pelo Correio, o parlamentar afirmou que o objetivo do partido é modernizar as relações trabalhistas e garantir maior liberdade aos empregados, sem desconsiderar as necessidades dos empregadores.

“Nosso objetivo é modernizar a vida e dar liberdade aos trabalhadores. O empregador precisa da mão de obra, mas um acordo (entre as partes) pode ser feito, sim”, afirmou Sóstenes.

A oposição no Senado, encabeçada pelo senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), avalia que o partido pode buscar alterações na matéria durante eventual gestão do primogênito de Jair, especialmente em pontos relacionados à negociação entre empregados e empregadores.

O “01”, inclusive, que dizia que a pauta era eleitoreira e oportunista, voltou atrás na terça-feria (13) e afirmou que votará a favor do fim da escala 6x1. A jogada é calculada. Como mostrou o Correio, o coordenador da campanha e também parlamentar da Casa Alta, Rogério Marinho (PL-RN), entrou em campo para atenuar os ânimos com o empresariado.