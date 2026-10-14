Flávio Bolsonaro a favor, Mourão contra: veja como votaram os senadores

O Senado aprovou na noite desta quarta-feira (14/10), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. Entre os votos favoráveis está o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que apoiou a mudança nas duas votações. Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi o único senador a votar contra a proposta no primeiro turno.
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O resultado marca um avanço na discussão sobre a jornada de trabalho no país. A PEC 221/2019 prevê a redução gradual do limite máximo de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial.
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Oposição prepara reação no Senado a PEC que acaba com escala 6x1
Na escala 6x1, o trabalhador cumpre seis dias de trabalho para ter um de descanso. A proposta busca substituir esse modelo por uma jornada com duas folgas semanais, ampliando o tempo disponível para convivência familiar, lazer e outras atividades fora do trabalho.
Como votaram os senadores
No primeiro turno, o placar registrado na votação nominal foi de 75 votos favoráveis e um contrário. O presidente da sessão, Davi Alcolumbre (União-AP), não votou, conforme as regras aplicáveis à presidência da sessão. Quatro senadores não compareceram à votação.
Votaram SIM (75)
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Alan Rick
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Alessandro Vieira
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Ana Paula Lobato
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Angelo Coronel
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Astronauta Marcos Pontes
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Beto Faro
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Camilo Santana
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Carlos Fávaro
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Carlos Portinho
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Carlos Viana
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Chico Rodrigues
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Cid Gomes
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Ciro Nogueira
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Cleitinho
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Confúcio Moura
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Damares Alves
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Daniella Ribeiro
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Dra. Eudócia
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Eduardo Braga
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Eduardo Gomes
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Efraim Filho
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Eliziane Gama
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Esperidião Amin
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Fabiano Contarato
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Fernando Dueire
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Flávio Arns
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Flávio Bolsonaro
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Giordano
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Humberto Costa
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Irajá
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Ivete da Silveira
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Izalci Lucas
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Jader Barbalho
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Jaime Bagattoli
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Jaques Wagner
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Jayme Campos
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Jorge Kajuru
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Jorge Seif
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Jussara Lima
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Laércio Oliveira
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Leany Lemos
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Lucas Barreto
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Luis Carlos Heinze
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Magno Malta
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Mara Gabrilli
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Marcelo Castro
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Marcos Rogério
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Marcos do Val
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Nelsinho Trad
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Omar Aziz
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Oriovisto Guimarães
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Otto Alencar
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Paulo Paim
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Plínio Valério
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Professora Dorinha Seabra
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Randolfe Rodrigues
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Renan Calheiros
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Renan Filho
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Renzo Braz
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Roberta Acioly
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Rogério Carvalho
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Romário
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Sargento Reginauro
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Sergio Moro
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Soraya Thronicke
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Styvenson Valentim
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Sérgio Petecão
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Teresa Leitão
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Tereza Cristina
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Vanderlan Cardoso
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Veneziano Vital do Rêgo
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Wellington Fagundes
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Weverton
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Wilder Morais
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Zenaide Maia
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Zequinha Marinho
Votou NÃO (1)
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Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
Não compareceram (4)
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Dr. Hiran
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Marcio Bittar
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Rogério Marinho
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Sergio Moro
Presidente da sessão (1)
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Davi Alcolumbre — não votou por presidir a sessão.
Como a Câmara já aprovou a PEC em dois turnos, e o Senado confirmou exatamente o mesmo texto, a proposta poderá seguir para promulgação e não dependerá de sanção presidencial.