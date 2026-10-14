Flávio Bolsonaro a favor, Mourão contra: veja como votaram os senadores

O Senado aprovou na noite desta quarta-feira (14/10), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1. Entre os votos favoráveis está o do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que apoiou a mudança nas duas votações. Hamilton Mourão (Republicanos-RS) foi o único senador a votar contra a proposta no primeiro turno.

O resultado marca um avanço na discussão sobre a jornada de trabalho no país. A PEC 221/2019 prevê a redução gradual do limite máximo de 44 para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial.

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Na escala 6x1, o trabalhador cumpre seis dias de trabalho para ter um de descanso. A proposta busca substituir esse modelo por uma jornada com duas folgas semanais, ampliando o tempo disponível para convivência familiar, lazer e outras atividades fora do trabalho.

Como votaram os senadores

No primeiro turno, o placar registrado na votação nominal foi de 75 votos favoráveis e um contrário. O presidente da sessão, Davi Alcolumbre (União-AP), não votou, conforme as regras aplicáveis à presidência da sessão. Quatro senadores não compareceram à votação.

Votaram SIM (75)

Alan Rick

Alessandro Vieira

Ana Paula Lobato

Angelo Coronel

Astronauta Marcos Pontes

Beto Faro

Camilo Santana

Carlos Fávaro

Carlos Portinho

Carlos Viana

Chico Rodrigues

Cid Gomes

Ciro Nogueira

Cleitinho

Confúcio Moura

Damares Alves

Daniella Ribeiro

Dra. Eudócia

Eduardo Braga

Eduardo Gomes

Efraim Filho

Eliziane Gama

Esperidião Amin

Fabiano Contarato

Fernando Dueire

Flávio Arns

Flávio Bolsonaro

Giordano

Humberto Costa

Irajá

Ivete da Silveira

Izalci Lucas

Jader Barbalho

Jaime Bagattoli

Jaques Wagner

Jayme Campos

Jorge Kajuru

Jorge Seif

Jussara Lima

Laércio Oliveira

Leany Lemos

Lucas Barreto

Luis Carlos Heinze

Magno Malta

Mara Gabrilli

Marcelo Castro

Marcos Rogério

Marcos do Val

Nelsinho Trad

Omar Aziz

Oriovisto Guimarães

Otto Alencar

Paulo Paim

Plínio Valério

Professora Dorinha Seabra

Randolfe Rodrigues

Renan Calheiros

Renan Filho

Renzo Braz

Roberta Acioly

Rogério Carvalho

Romário

Sargento Reginauro

Sergio Moro

Soraya Thronicke

Styvenson Valentim

Sérgio Petecão

Teresa Leitão

Tereza Cristina

Vanderlan Cardoso

Veneziano Vital do Rêgo

Wellington Fagundes

Weverton

Wilder Morais

Zenaide Maia

Zequinha Marinho

Votou NÃO (1)

Hamilton Mourão (Republicanos-RS)

Não compareceram (4)

Dr. Hiran

Marcio Bittar

Rogério Marinho

Sergio Moro

Presidente da sessão (1)

Davi Alcolumbre — não votou por presidir a sessão.

Como a Câmara já aprovou a PEC em dois turnos, e o Senado confirmou exatamente o mesmo texto, a proposta poderá seguir para promulgação e não dependerá de sanção presidencial.