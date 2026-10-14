Escritório de Temer negociou contrato de R$ 30 milhões com o Banco Master

O escritório de advocacia do ex-presidente Michel Temer negociou um contrato de até R$ 30 milhões com o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro, para atuar na tentativa de viabilizar a venda da instituição financeira ao Banco de Brasília (BRB). Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, com base em documentos e mensagens extraídos do celular do banqueiro, o acordo, firmado em 3 de setembro de 2025, previa R$ 10 milhões em honorários iniciais e outros R$ 20 milhões condicionados à conclusão da operação, posteriormente vetada pelo Banco Central.

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O contrato estabelecia o pagamento inicial em duas parcelas de R$ 5 milhões. Já os honorários de êxito seriam quitados 20 dias após a autorização do Banco Central para a transação. Entre as atribuições do escritório estavam o acompanhamento de ações judiciais relacionadas à autoridade monetária, a atuação em representação no Tribunal de Contas da União (TCU) e a busca de mediação junto aos órgãos competentes. O documento também previa medidas para questionar eventuais decisões envolvendo o diretor do BC Renato Lemos, cuja atuação era considerada prejudicial à negociação pelo banco.

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As mensagens obtidas pelo Globo mostram que o publicitário Elsinho Mouco, interlocutor de Temer, cobrou os pagamentos previstos no contrato logo após a assinatura. Em novembro de 2025, ele informou a Vorcaro que havia recebido metade do valor esperado. Os registros, contudo, não permitem determinar com precisão quanto foi efetivamente transferido nem comprovar o pagamento integral dos honorários iniciais. As cobranças continuaram mesmo após o veto do Banco Central à venda do Master ao BRB.

Os documentos também apontam contatos diretos entre Temer e Vorcaro durante as tratativas. Dois dias após o encaminhamento do contrato por Elsinho, o ex-presidente enviou uma mensagem ao banqueiro pedindo que ele telefonasse. Na ocasião, os dois conversaram por pouco mais de dois minutos. Outros contatos telefônicos foram registrados ao longo de setembro daquele ano, período em que o negócio dependia de autorização regulatória para avançar.

A relação entre os dois também envolveu articulações internacionais. Em outubro de 2025, Temer informou a Vorcaro que preparava uma viagem a Dubai. No mês seguinte, organizou reuniões com interlocutores dos Emirados Árabes Unidos e do Iraque, conforme as mensagens. O banqueiro foi preso pela Polícia Federal em 17 de novembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando tentava embarcar para Dubai. Antes disso, o relacionamento entre ambos já existia: os registros indicam contatos desde 2023, quando discutiram um documentário sobre a trajetória política do ex-presidente.

O contrato amplia os questionamentos sobre as relações do Banco Master com figuras influentes da política e sobre a atuação de agentes privados em uma negociação que dependia de aval regulatório. A previsão de honorários de êxito, por si só, não comprova irregularidade ou participação de Temer em eventuais ilícitos investigados no caso.