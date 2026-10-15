Pesquisa Palver mostra empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula

Pesquisa Palver mostra empate técnico entre Flávio e Lula - (crédito: Flickr/Páginas das candidaturas)

A pesquisa eleitoral do instituto Palver, divulgada nesta quinta-feira (15/10), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empatados dentro da margem de erro.

Segundo o levantamento, Flávio tem uma leve vantagem numérica com 50% das intenções de voto, enquanto Lula soma 49%. Apenas 1% dos entrevistados afirmaram que votarão branco ou nulo, e o percentual de indecisos é zerado.

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A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento ouviu 5 mil eleitores via questionário online entre os dias 10 e 13 de outubro. O nível de confiança é de 95% e o número de identificação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-08028/2026.