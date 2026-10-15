Governador eleito de Minas, Cleitinho passa mal após discurso no Senado

Parlamentar foi liberado com a orientação de repouso após a realização de exames - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O senador por Minas Gerais Cleitinho (Republicanos), governador eleito do estado, passou mal nesta quinta-feira (15/10) durante um discurso no Senado Federal. Na fala, ele criticou o atual chefe do Executivo mineiro, Mateus Simões (PSD), e abordou o aumento de quase 20% no déficit das contas públicas do estado.

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Ainda na tribuna, Cleitinho disse que estava “um pouco acelerado” e que faria uma avaliação médica. Ao deixar o local, foi atendido pelo serviço médico do Senado, que constatou um pico de pressão arterial e frequência cardíaca elevada.

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Segundo comunicado do Senado, o parlamentar passou por exames de eletrocardiograma e de enzimas cardíacas, que apresentaram resultados normais. Após receber medicação e hidratação, apresentou melhora e foi liberado em bom estado, com orientação de repouso.

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Contas mineiras

Na fala, Cleitinho cobrou humildade na condução do período de transição entre mandatos.

“Quero mandar um recado ao governador Mateus Simões, que eu respeito muito. Qualquer coisa que você for fazer achando que vai me prejudicar, você não vai me prejudicar, vai prejudicar a população mineira”, declarou o senador. “Se fizer sacanagem não é comigo, é com o povo mineiro.”

Além disso, disse que a partir do dia seis de janeiro, data da posse dos governadores eleitos, iria colocar "os melhores secretários" para "reerguer esse estado". "Tire a vaidade, o ego, tire a raiva, passou a eleição”, afirmou. “Coloca Minas em primeiro lugar. Você diz que tinha medo de que eu ganhasse a eleição porque eu não estava preparado. Tenha mais sabedoria e humildade”, pediu.

Sobre a situação financeira do Estado, Cleitinho fez um apelo para a equipe de Simões. "Vocês reclamaram oito anos do PT e estão deixando o estado na mesma situação que o PT deixou”, afirmou Cleitinho.

*Com informações do Estado de Minas