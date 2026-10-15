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Tarifa zero

Lula anuncia PEC para garantir transporte gratuito nos fins de semana

Proposta será enviada ao Congresso Nacional e prevê passe livre aos sábados e domingos em cidades brasileiras que contam com transporte coletivo

Anúncio associa redução da jornada a mais tempo para lazer - (crédito: JoÃ£o Pedro Carvalho/Material Cedido ao Correio)
Anúncio associa redução da jornada a mais tempo para lazer - (crédito: JoÃ£o Pedro Carvalho/Material Cedido ao Correio)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (15/10), que enviará ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para garantir a gratuidade do transporte público nos fins de semana. A iniciativa, divulgada pelo petista nas redes sociais, ocorre um dia após a aprovação, pelo Senado Federal, da proposta que põe fim à escala de trabalho 6x1.

A medida, batizada de PEC da Tarifa Zero, pretende assegurar passe livre aos sábados e domingos em todas as cidades brasileiras que disponham de transporte coletivo. O anúncio integra a estratégia do presidente de associar a redução da jornada de trabalho à ampliação do tempo destinado ao lazer, à convivência familiar e ao descanso.

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"Conquistamos o fim da escala 6x1 e agora é hora de avançar ainda mais! Vou enviar ao Congresso Nacional uma PEC para garantir passe livre nos finais de semana em todas as cidades brasileiras que tenham transporte coletivo. Porque o trabalhador e a trabalhadora merecem mais do que tempo para descansar", escreveu Lula.

Ao defender a iniciativa, o chefe do Executivo argumentou que a redução do tempo dedicado ao trabalho deve ser acompanhada de condições para que a população possa usufruir dos períodos de folga. A proposta também busca colocar o acesso ao transporte público no centro do debate sobre qualidade de vida e direitos dos trabalhadores.

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"Merecem tempo para passear, levar os filhos ao parque, visitar os amigos, conhecer a cidade e aproveitar a vida ao lado de quem amam. Menos tempo trabalhando, mais tempo vivendo com a família!", acrescentou o presidente.

O anúncio ocorre em meio à campanha pela reeleição de Lula e amplia a agenda trabalhista defendida pelo governo na reta final da disputa presidencial. Diferentemente da proposta sobre a escala 6x1, a PEC da Tarifa Zero ainda será encaminhada ao Legislativo e precisará passar pela análise da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Para entrar em vigor, uma emenda constitucional necessita do apoio de pelo menos três quintos dos parlamentares de cada Casa, em dois turnos de votação.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 15/10/2026 18:24
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