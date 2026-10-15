Datafolha: Lula reduz diferença de Flávio Bolsonaro nos votos válidos

O Datafolha divulgou, no começo da noite desta quinta-feira (15/10), a segunda pesquisa do segundo turno da disputa presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sondagem eleitoral mostra que, se as eleições fossem hoje, o congressista teria 51% dos votos válidos contra 49% do petista.
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Os dois estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Distância nos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, era de quatro pontos na semana passada. Nos votos totais, que incluem esses três quesitos, Flávio tem 47% e Lula, 45%.
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Na rodada anterior, publicada exatamente uma semana atrás, Flávio Bolsonaro tinha 52% dos votos válidos, enquanto Lula aparecia com 48%. Considerando a intenção de voto total, Flávio registrou 49% e Lula marcou 45%. Indecisos somavam 1%. Outros 5% diziam que votariam em branco ou anulariam.
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A pesquisa foi realizada entre terça-feira (13/10) e hoje, com 2.520 eleitores em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00466/2026. A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã S.A., responsável pelo jornal Folha de S.Paulo, e custou R$ 384.552.
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