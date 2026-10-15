Lula diz que EUA precisam mais do Brasil do que o contrário

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (15/10) que os Estados Unidos precisam mais do Brasil do que o país norte-americano é necessário para os brasileiros. Em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, o petista defendeu a continuidade das negociações comerciais com o governo de Donald Trump e disse acreditar na possibilidade de um acordo entre os dois países.

“Nós temos coisas que eles precisam mais do que coisas que eu preciso deles”, declarou Lula ao comentar a relação comercial com os Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O presidente avaliou que sua relação com Trump passou por um início de tensão, mas afirmou que os dois conseguiram estabelecer um diálogo. Segundo Lula, a relação entre eles foi “a mais civilizada que ele já teve com outro presidente da República”.

O petista acrescentou que representantes dos dois governos continuam negociando e citou encontros realizados nesta semana entre ministros brasileiros e autoridades dos Estados Unidos. “Essa semana mesmo, o meu ministro da Indústria e Comércio e o meu ministro das Relações Exteriores estiveram negociando com os Estados Unidos. Eu acho que nós vamos chegar num acordo”, declarou.

Para sustentar a avaliação de que o Brasil tem alternativas comerciais, o presidente mencionou o crescimento das relações com outros parceiros internacionais. “Embora a gente tenha perdido 9% na relação comercial com os Estados Unidos, nós crescemos 20% com a China, crescemos 15% com a Indonésia, 16% com a Alemanha, 13% com o Vietnã”, afirmou.

Leia também: Renan Santos critica pressão por apoio a Flávio Bolsonaro

Lula acrescentou que o Brasil também registrou crescimento médio de 10,5% nas relações comerciais com 50 países visitados e voltou a alcançar recordes de superávit comercial. Para o presidente, esses resultados dão margem para que o país mantenha as negociações com Washington sem depender exclusivamente do mercado norte-americano.

“Portanto, quem deve estar preocupado conosco nesse momento são os Estados Unidos”, disse.

Apesar de defender uma solução negociada, Lula afirmou que o Brasil poderá adotar medidas de reciprocidade caso as conversas não avancem. O presidente disse que não deseja recorrer a esse instrumento, mas ressaltou que a possibilidade permanece aberta.