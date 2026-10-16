InícioPolítica
DE OLHO NAS ELEIÇÕES

Às vésperas do 2º turno, governo Trump envia autoridades à América Latina

Delegação norte-americana cumprirá agendas econômicas e de segurança com governos sul-americanos na semana decisiva da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro

2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com Christopher Landau, vice-secretário de Estado. - (crédito: Divulgação)
2026. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com Christopher Landau, vice-secretário de Estado. - (crédito: Divulgação)

Às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, marcado para 25 de outubro, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviará uma comitiva de alto escalão à América do Sul. O subsecretário de Estado Christopher Landau viajará ao Paraguai e à Argentina entre os dias 19 e 26 de outubro, período que coincide com a reta final da disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Landau faz parte do grupo ideológico mais próximo do MAGA (Fazer América Grande de Novo, em tradução livre), considerado mais à extrema-direita da gestão trumpista, e alinhado ao primogênito do ex-mandatário Jair Bolsonaro. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo comunicado do Departamento de Estado norte-americano, Landau será acompanhado pelo subsecretário de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Juan Pablo Segura. A agenda prevê encontros com autoridades dos dois países, além de representantes do setor privado, para discutir investimentos, ampliação das relações comerciais e cooperação na área de segurança regional.

A primeira parada será Assunção, capital paraguaia, onde Landau liderará uma delegação comercial formada por empresas norte-americanas interessadas em oportunidades de investimento. O representante de Trump também se reunirá com integrantes do alto escalão do governo paraguaio para reafirmar a parceria estratégica entre os países. Entre os assuntos previstos estão o combate ao crime transnacional e o aprofundamento da cooperação em segurança.

Na Argentina, a comitiva terá reuniões com autoridades do governo e empresários para avançar nas negociações relacionadas ao Corredor Andes-Atlântico, iniciativa bilateral anunciada durante a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). O objetivo, segundo Washington, é ampliar os investimentos norte-americanos, estimular o crescimento econômico e fortalecer a cooperação em segurança.

  • Google Discover Icon
AH
AH

Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 16/10/2026 12:57 / atualizado em 16/10/2026 12:58
x