O gesto de Kassab em direção ao PT no segundo turno

Gilberto Kassab recebeu Rafael Fonteles na sede do PSD, em Brasília, em meio às articulações para o segundo turno - (crédito: Reprodução/ Redes sociais)

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, recebeu, na sede do partido em Brasília, o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que integra a coordenação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição. O encontro ocorreu na quinta-feira (15/10), em meio às articulações políticas para o segundo turno das eleições presidenciais, disputado entre o petista e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Nas redes sociais, Kassab fez questão de registrar a reunião e destacar a parceria entre PSD e PT no Piauí. O dirigente parabenizou Fonteles pela reeleição e atribuiu à aliança entre as duas legendas o desempenho eleitoral de aliados no estado. A publicação, no entanto, não fez qualquer referência à disputa pelo Palácio do Planalto.

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“Recebemos na sede do PSD em Brasília o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles. Uma oportunidade para parabenizá-lo pela vitória e parceria de sucesso com o PSD no PI, que permitiu eleger Júlio César senador, os deputados federais Georgiano Neto e Wilson Martins”, escreveu Kassab.

O gesto chama atenção pelo momento político. Fonteles atua na coordenação da campanha de Lula, enquanto Kassab ocupa posição estratégica nas negociações do Centrão. A reunião ocorre justamente quando as campanhas presidenciais intensificam as conversas com lideranças partidárias em busca de ampliar alianças e conquistar apoios para a reta final da eleição.

Apesar do aceno público ao governador petista, Kassab não sinalizou formalmente apoio à reeleição de Lula.