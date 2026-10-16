Flávio Bolsonaro ou Lula: tarô faz previsão surpreendente para disputa

A Roda da Fortuna, O Diabo e A Força são algumas das cartas que revelaram oscilações na campanha de Lula - (crédito: Reprodução/YouTube)

O vidente Carlos, do canal Universo Tarot, avaliou o cenário eleitoral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Em vídeo publicado no YouTube, ele fez a leitura de cartas do baralho cigano e do tarô na reta final da disputa.

Cartas de Lula apontam oscilações e desgaste

A tiragem inicial para a campanha de Lula indicou condições positivas e estabilidade. O jogo reuniu três símbolos favoráveis: pássaros, aliança e casa, apontando mudanças que poderiam beneficiar o candidato.

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As cartas finais revelaram complicações para os últimos dias de campanha. Carlos descreveu o impacto da carta do rato: “Com a carta do rato, pode haver um grande desgaste no final (...). Depois de uma mudança, essa mudança pode ser um pouco mais complicada no final para o Lula.”

O tarólogo puxou cartas complementares que indicaram equilíbrio tenso e oscilações na apuração. Diante de O Diabo, A Força e A Roda da Fortuna, Carlos afirmou: "Tem a resistência, tem aquela movimentação de altos e baixos, a carta da Roda da Fortuna mostra isso (...), são situações que podem trazer um equilíbrio muito forte na apuração lá no final."

Tiragem de Flávio Bolsonaro indica crescimento e domínio

Na tiragem para Flávio Bolsonaro, a leitura mostrou superação de atritos e fortalecimento. A mesa reuniu as cartas do Sol, do Urso e dos Lírios, culminando na carta do Jardim, interpretada como colheita de resultados positivos.

A comunicação apareceu como elemento vantajoso para a campanha. O vidente destacou os efeitos dessa movimentação: "A comunicação também favorável aqui para o Flávio Bolsonaro (...) pode trazer uma resposta favorável, uma novidade (...), e amadurecimento, o crescimento muito forte."

Com as cartas do Julgamento, do Imperador e do Diabo, a tiragem reforçou a intensidade da disputa eleitoral. Carlos pontuou o controle associado às figuras: "A disputa é acirrada, tem a carta do Imperador também para o Flávio Bolsonaro. Carta do Imperador traz maior domínio, assim como a carta do Urso."

Veredito final das cartas

Ao comparar os dois jogos, Carlos apontou vantagem para Flávio Bolsonaro no segundo turno: "Eu vejo mais favorável para o Flávio Bolsonaro com a carta do Sol centralizando e a carta do Jardim aqui finalizando (...), eu vejo mais favorável a vitória do Flávio Bolsonaro no segundo turno."

Assista ao vídeo:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.