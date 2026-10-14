Canal de WhatsApp "Exército do Lula" é suspenso no Brasil pelo TSE

O canal de WhatsApp “Exército do Lula”, que reúne mais de 4,3 milhões de apoiadores, saiu do ar na noite de terça-feira por decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Kassio Nunes Marques. O grupo poderá ser restabelecido depois do prazo de 48 horas, segundo resolução da Corte Eleitoral.

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Depois de uma série de decisões e reviravoltas, Nunes Marques autorizou, ontem, o funcionamento do canal no WhatsApp desde que a plataforma cumpra normas de identificação. No entanto, novas mensagens só podem ser publicadas passados dois dias. O magistrado não deixou claro, na decisão, se a suspensão de novas publicações valeriam de imediato ou apenas depois da análise de eventuais recursos.

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Ao acessar a plataforma na noite de terça, os apoiadores se depararam com mensagem da rede social informando que o histórico e as novas atualizações do canal estão indisponíveis no país. Coordenado pelo deputado reeleito André Janones (Rede-MG), o grupo tem como objetivo divulgar orientações a apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Enquanto o grupo ligado à campanha do presidente Lula segue indisponível, o grupo “Tropa do Flávio”, da campanha do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, que tem cerca de 1,6 milhão de seguidores, continua em atividade na manhã desta quarta-feira (14).



