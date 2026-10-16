ONGs denunciam violações de big techs durante eleições

Análise da UFRJ, citada na carta, mostra que, de 2.326 anúncios da Meta, 68,1% atacavam instituições - (crédito: AFP)

A poucos dias do segundo turno das eleições de 2026, mais de 100 organizações e especialistas de 25 países assinaram uma carta aberta onde acusam plataformas de redes sociais, como a Meta, de interferência no processo eleitoral brasileiro. Organizado pela CTRL+Z, o documento aponta que a conduta das big techs levanta sérias preocupações quanto à liberdade de imprensa e de expressão.

A carta aponta que pesquisadores, jornalistas e organizações da sociedade civil documentaram, desde março de 2026, um padrão de condutas que violam as leis brasileiras com anuência das empresas de tecnologia que atuam no Brasil.

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“Foi constatado que sistemas de IA generativa estavam classificando e recomendando candidatos, e deepfakes estão circulando sem qualquer identificação de IA”, denuncia o documento.

Assinam a carta, entidades como o Green Peace, Oxfam Brasil e Global Witness, além de especialistas da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Denúncias

A CTRL+Z cita que a organização Eko, voltada para as boas práticas no meio corporativo, identificou que a Meta recebeu dinheiro de contas no exterior para o impulsionamento de anúncios políticos com deepfakes. Uma análise do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), citada na carta, mostra que, de 2.326 anúncios da Meta, 68,1% atacavam instituições.

As organizações também denunciam o uso de ferramentas de inteligência artificial para gerar imagens ofensivas direcionadas a candidatas, propagando discursos misóginos, racistas e transfóbicos.

Entre os usuários de redes sociais, foram apontados casos de banimentos, remoções e perda do alcance após publicações com conteúdo eleitoral, indicando repressão de discurso e moderação arbitrária das plataformas.

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Transparência

Por fim, o documento cobra de empresas como o Google, a Meta, o TikTok, entre outras, o cumprimento de medidas apresentadas nos planos de conformidade e acordos de cooperação para com as autoridades eleitorais do Brasil. As organizações afirmam que, até o momento, as plataformas citadas não honraram o compromisso feito antes do primeiro turno.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também é cobrado por não utilizar instrumentos de fiscalização para coibir violações das big techs.

“Exortamos as autoridades brasileiras a pôr fim imediato à moderação arbitrária de conteúdo e a exigir decisões de moderação claras, fundamentadas e passíveis de recurso, bem como a combater a interferência estrangeira em curso por meio de publicidade política paga, inclusive exigindo a verificação dos anunciantes e a transparência quanto ao financiamento e à origem desses anúncios”, diz a carta.

O documento conclui que o resultado das eleições brasileiras servirá de exemplo para as demais democracias sobre falta de regulamentação das big techs. “As autoridades devem agir antes que seja tarde demais”, declaram as organizações.

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Resposta da Meta

Ao Correio, a Meta afirmou que "não toma partido nessa nem em nenhuma outra eleição" e que a conta do presidente Lula, que concorre à reeleição, foi suspensa por engano. "Nossos sistemas não classificam nem distribuem conteúdo com base em ideologia política, e nossas regras e sua aplicação valem igualmente para todos", diz a nota.

A empresa de Mark Zuckerberg culpa “regras rígidas” no Brasil durante a campanha, que supostamente, ameaçam a “liberdade de expressão” por conta de “aplicação excessiva". "Desde 2025, essas regras ampliaram a possível responsabilidade das plataformas por conteúdo e anúncios gerados por terceiros", afirma em comunicado.