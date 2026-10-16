Flávio Bolsonaro faz piada em live e deixa aliados sem graça

Flávio faz piada comparando PEC da Tarifa Zero com promessa da picanha e deixa aliados sem graça - (crédito: Reprodução)

Ao lado do senador Guilherme Derrite (PL) e do deputado Nikolas Ferreira (PL), o candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) tentou fazer uma piada sobre as promessas do presidente Lula (PT), mas acabou deixando os aliados sem graça. O momento foi registrado na live realizada nesta quinta-feira (15/10).

Ao comentar sobre a proposta divulgada pelo petista de garantir a gratuidade do transporte público aos finais de semana, Flávio comparou a proposta com a promessa da campanha de 2022, quando dizia que o pobre voltaria a comer picanha. “Agora eu descobri porque a picanha ainda não chegou… Porque a picanha está vindo de ônibus”, disse o candidato, e arrancou um sorriso amarelo dos aliados.

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PEC da Tarifa Zero

Após a aprovação do Senado da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que põe fim à escala 6 x 1, Lula anunciou que enviará ao Congresso Nacional uma (PEC) para garantir a gratuidade do transporte público nos finais de semanas. A medida, apelidada de PEC da Tarifa Zero, foi anunciada nas redes, onde o presidente escreveu: “agora é hora de avançar mais!”

"Conquistamos o fim da escala 6x1 e agora é hora de avançar ainda mais! Vou enviar ao Congresso Nacional uma PEC para garantir passe livre nos finais de semana em todas as cidades brasileiras que tenham transporte coletivo. Porque o trabalhador e a trabalhadora merecem mais do que tempo para descansar", publicou Lula.

* Estagiário sob supervisão de Paulo Floro.