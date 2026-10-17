Fim da 6x1 vira marco social e combustível para disputa política

Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Congresso Nacional promulgou, nessa sexta-feira, a emenda constitucional que põe fim à escala de trabalho 6x1 e estabelece uma jornada de até 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e manutenção integral dos salários. A cerimônia, conduzida pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), teve a participação, também, do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e foi marcada por discursos em defesa dos direitos trabalhistas e pela disputa política em torno dos efeitos da medida às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais.
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Lula classificou a mudança como uma conquista histórica e afirmou que a promulgação atende a uma reivindicação da sociedade brasileira. Ao defender a nova regra, argumentou que o descanso deve ser tratado como um direito fundamental, sobretudo diante do custo de vida e das dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores para conciliar emprego, família e lazer.
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O presidente lembrou que trabalhou no regime de cinco dias de serviço para dois de folga, embora precisasse trabalhar aos sábados para complementar a renda e pagar o aluguel. "Se a gente não garantir o direito de o ser humano descansar, direito de visitar a família, visitar os parentes, que tipo de seres humanos nós somos?", questionou.
Para o petista, as transformações tecnológicas e as mudanças no comércio e no ambiente digital exigem uma distribuição mais equilibrada dos ganhos de produtividade. Ele também rebateu as críticas à redução da jornada e procurou afastar o argumento de que a mudança inviabilizaria empresas ou prejudicaria a atividade econômica. "Ninguém aqui deseja pôr a empresa quieta. Mas também ninguém quer que um trabalhador morra por falta de descanso", declarou.
O chefe do Executivo defendeu que eventuais dificuldades de adaptação sejam discutidas entre empregados e empregadores, respeitando as particularidades de cada setor. Segundo ele, o objetivo não é comprometer a continuidade dos negócios, mas impedir que a busca por produtividade ocorra às custas da saúde dos trabalhadores. "Sempre que a sociedade conquista alguma coisa, aparece uma turma que não concorda, dizendo que não vai dar certo", afirmou. Ele comparou a promulgação aos avanços sociais consolidados pela Constituição de 1988 e alertou para a possibilidade de retrocessos.
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Na solenidade, Lula também elogiou a atuação dos parlamentares e destacou a importância de construir acordos entre Executivo e Legislativo, mesmo com bancadas governistas minoritárias nas duas Casas. Para ele, a aprovação demonstra que a negociação política pode viabilizar medidas de interesse público.
Alcolumbre, responsável por conduzir a sessão solene, disse ter cumprido uma promessa. "Assumi o compromisso de colocar as propostas em votação. Cumpri minha palavra. Hoje tenho a grande honra de conduzir sessão solene para sua promulgação", ressaltou. O senador destacou que o tempo destinado ao descanso, à convivência familiar e aos cuidados pessoais representa um ganho que vai além da remuneração. "Quanto vale mais tempo para descanso? Quanto vale mais tempo com a família? Quanto vale mais tempo para cuidar de si e de quem se ama?", questionou.
Motta, por sua vez, classificou o fim da 6x1 como a principal conquista da classe trabalhadora brasileira dos últimos anos, depois da criação da carteira de trabalho e do 13º salário. O presidente da Câmara afirmou que a proposta foi construída após debates com trabalhadores, especialistas, representantes da sociedade civil e do setor produtivo. A cerimônia também destacou a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
Acusação
O avanço da pauta trabalhista, porém, ocorre em meio a uma disputa sobre o calendário legislativo e os interesses eleitorais. Integrantes da oposição no Senado acusam Alcolumbre de priorizar propostas de apelo popular para favorecer a reeleição de Lula e fortalecer sua própria candidatura à Presidência da Casa em 2027.
Além do fim da escala 6x1, os parlamentares apontam a ampliação do limite de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs) como parte de um suposto “pacote de bondades” do presidente do Senado.
A proposta citada prevê elevar o teto anual de faturamento dos MEIs dos atuais R$ 80 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028, além de permitir a contratação de até dois funcionários por empreendimento.
Aliados de Alcolumbre, ouvidos pelo Correio, rejeitaram a interpretação e classificaram a narrativa oposicionista como “oportunismo”. Segundo um interlocutor, o presidente do Senado já havia se comprometido a trabalhar a pauta após o primeiro turno.
A disputa também alcança a PEC da Segurança Pública, cuja tramitação é defendida pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva. Nesta sexta-feira, o dirigente afirmou que a “virada” eleitoral de Lula já ocorreu, apesar de pesquisas recentes apontarem empate entre o petista e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Para Edinho, os levantamentos representam apenas um retrato momentâneo da disputa.
O presidente do PT acusou o PL e Flávio de tentarem desviar o foco da proposta de segurança ao incluir no debate a redução da maioridade penal. Na avaliação dele, o tema deve ser discutido separadamente, para evitar que a alteração constitucional fique paralisada.
Edinho cobrou de Alcolumbre prioridade para a PEC, que, segundo afirmou, está madura para votação e pode estabelecer uma atuação integrada entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado. O petista também defendeu a criação do Ministério da Segurança Pública, proposta de Lula, e criticou Flávio, cobrando explicações sobre sua suposta relação com o crime organizado no Rio de Janeiro e a condecoração concedida ao ex-policial militar Ronnie Lessa, condenado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
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Alícia Bernardes
Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn
Armando Holanda
Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d