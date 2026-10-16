Flávio Bolsonaro nega irregularidades em relação com Vorcaro

Flávio Bolsonaro (PL) negou irregularidades na relação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante entrevista à TV Globo na noite desta sexta-feira (16/10). Questionado sobre o pedido de R$ 134 milhões para financiar um filme sobre o pai, Jair Bolsonaro, o senador afirmou que o contrato não foi cumprido e que os recursos de Vorcaro e de outros investidores não foram suficientes para concluir a produção.

“Da minha parte, não tem nada de errado”, declarou Flávio. A resposta veio após Renata Lo Prete questionar a diferença entre o valor solicitado ao banqueiro e os R$ 75 milhões apontados em uma perícia da própria produtora como custo do filme.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

“Eu estou falando de um pedido de um patrocínio privado para um filme privado, sem absolutamente nenhuma contrapartida pelo fato de eu ser senador da República, para fazer um filme do Jair Bolsonaro”.

A jornalista também cobrou esclarecimentos sobre o destino do dinheiro. Segundo ela, ainda não havia informado publicamente o que aconteceu com os valores. Renata perguntou por que Flávio não trabalhava para tornar essas informações acessíveis aos eleitores.

Ao responder, Flávio disse que as informações foram esclarecidas e acabou desviando o foco para as relações de Vorcaro com aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e mencionou um áudio atribuído ao banqueiro sobre supostos pagamentos relacionados a um filme sobre o petista. Renata interrompeu o senador e afirmou que conduzia a entrevista com base em “fatos estabelecidos”, respaldados por investigações oficiais ou apurações jornalísticas da Globo. A jornalista disse que a referência ao áudio misturava questões sem base suficientemente firme para serem discutidas naquele momento.