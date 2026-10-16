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DECLARAÇÃO

Lula comenta sobre almoço de Flávio com emissora: "Globo está com raiva"

"Globo está com raiva de mim, porque eu acabei com a bet e ela tinha as bets. Certamente, a Globo tá com raiva de mim, porque nós aprovamos o fim da escala 6 por 1", disse Lula

Manifestação ocorreu durante comício em Ipatinga, no Vale do Aço (MG) - (crédito: Reprodução/YouTube/Lula)
Manifestação ocorreu durante comício em Ipatinga, no Vale do Aço (MG) - (crédito: Reprodução/YouTube/Lula)

Durante ato de campanha em Ipatinga, no Vale do Aço (MG), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a Rede Globo devido a um almoço entre executivos da emissora e o senador Flávio Bolsonaro (PL), ocorrido nesta sexta-feira (16/10). “Ele (Flávio) foi almoçar com a direção da Globo no dia da entrevista dele. A Globo está com raiva de mim, porque eu acabei com a bet e ela tinha as bets. Certamente, a Globo tá com raiva de mim, porque nós aprovamos o fim da escala 6 por 1", disse o petista.

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Mais cedo, a emissora enviou nota ao portal UOL informando que o encontro com Flávio não teve a participação de jornalistas e que se tratou de uma visita institucional.

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O Correio tenta contato com a emissora. O espaço segue aberto para manifestação.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 16/10/2026 21:19 / atualizado em 16/10/2026 21:29
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