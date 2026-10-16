Flávio Bolsonaro diz que respeitará fim da escala 6x1 se for eleito

Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que, se eleito presidente da República, não tentará reverter o fim da escala de trabalho 6x1. Em entrevista à TV Globo na noite desta sexta-feira (16/10), o senador disse que respeitará a decisão do Congresso Nacional e garantiu que os direitos trabalhistas estão preservados.

Flávio mudou de posição às vésperas da votação da proposta. Antes contrário à medida, que chegou a classificar como eleitoreira e oportunista, ele justificou o voto favorável com o que ouviu de trabalhadores durante viagens pelo país. “Eu votei conforme o que ouvi nas ruas”, afirmou. Segundo o senador, a maioria dos trabalhadores com quem conversou apoiava o fim da escala.

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Durante a entrevista, Flávio também defendeu mais liberdade para que os trabalhadores organizem as jornadas. Como exemplo, citou mães solo que precisam conciliar o emprego com os cuidados dos filhos. Para esse público, prometeu ampliar a oferta de creches e conceder vouchers para custear vagas na rede privada quando não houver disponibilidade na rede pública.

Apesar de apoiar o fim da escala 6x1, o senador argumentou que a mudança, por si só, não resolve os problemas enfrentados pelos trabalhadores. Ele afirmou que pretende recuperar o poder de compra da população e melhorar a segurança pública. “Todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de seus aliados no Congresso retomarem uma proposta do PL que prevê remuneração, férias e 13º salário proporcionais às horas trabalhadas, Flávio descartou qualquer tentativa de reverter o fim da escala caso chegue à Presidência. “Da minha parte, nenhum questionamento com relação a isso”, declarou.