Flávio anuncia Cláudio Lottenberg para Saúde e promete SUS "padrão Einstein"

Flávio Bolsonaro durante o debate da TV Band na noite deste domingo (18/10) - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/TV Band)

A segunda parte do debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), na TV Band, começou com uma discussão sobre saúde pública. O senador anunciou Cláudio Lottenberg, ex-presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, como o escolhido para o Ministério da Saúde, caso seja eleito. Flávio prometeu levar ao Sistema Único de Saúde (SUS) o padrão de atendimento da rede privada.

“Eu quero colocar padrão Einstein no SUS”, afirmou. Entre as propostas, o senador citou a criação de um prontuário eletrônico único, integrado às redes municipal, estadual, federal e privada, além do uso de inteligência artificial e telemedicina para agilizar consultas e encaminhar pacientes às unidades de saúde.

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Lula criticou a proposta e questionou se o adversário pretendia privatizar o SUS. O presidente também contestou a experiência de Flávio na área e defendeu o sistema público de saúde. “Tenho muito orgulho do SUS”, afirmou, ao rebater a ideia de aproximar o atendimento público do modelo de hospitais privados.

O petista também criticou a atuação do governo de Jair Bolsonaro durante a pandemia de covid-19 e afirmou que mortes poderiam ter sido evitadas com respeito à ciência. A discussão começou em meio a questionamentos sobre as filas para consultas, exames e cirurgias e o financiamento do sistema público de saúde.