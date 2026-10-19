Novo boletim médico atualiza estado de saúde de Janones

Janones: deputado do Avante pode recorrer da suspensão no plenário - (crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados)

Em nova nota publicada na tarde desta segunda-feira (19/10), o hospital Vila Nova Star Rede D'or atualizou sobre o estado de saúde do deputado federal André Janones (Sustentabilidade). Segundo a instituição, Janones teve um episódio de arritmia cardíaca, está estável e tem expectativa de alta para as próximas 48 horas.

*Matéria em atualização

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