Novo boletim médico atualiza estado de saúde de Janones

Em nova nota publicada na tarde desta segunda-feira (19/10), o hospital Vila Nova Star Rede D'or atualizou sobre o estado de saúde do deputado federal André Janones (Sustentabilidade). Segundo a instituição, Janones teve um episódio de arritmia cardíaca, está estável e tem expectativa de alta para as próximas 48 horas.
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*Matéria em atualização
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Por Ronayre Nunes
postado em 19/10/2026 16:29 / atualizado em 19/10/2026 16:33