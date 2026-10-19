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SAÚDE

Novo boletim médico atualiza estado de saúde de Janones

Deputado deve seguir internado em hospital de São Paulo

Janones: deputado do Avante pode recorrer da suspensão no plenário - (crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados)
Janones: deputado do Avante pode recorrer da suspensão no plenário - (crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados)

Em nova nota publicada na tarde desta segunda-feira (19/10), o hospital Vila Nova Star Rede D'or atualizou sobre o estado de saúde do deputado federal André Janones (Sustentabilidade). Segundo a instituição, Janones teve um episódio de arritmia cardíaca, está estável e tem expectativa de alta para as próximas 48 horas.

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*Matéria em atualização

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 19/10/2026 16:29 / atualizado em 19/10/2026 16:33
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