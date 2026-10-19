Senadora eleita do PL defende impeachment de Alexandre de Moraes: "Moralizar"

Senadora eleita Carol De Toni (PL) defende o impeachment de ministros do STF e a moralização do Judiciário - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

A senadora eleita por Santa Catarina Carol De Toni (PL) afirmou que um dos principais desafios de seu mandato e dos colegas eleitos será "moralizar o Judiciário". Em entrevista à rádio Condá FM, ela defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A parlamentar declarou necessária a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República para viabilizar a escolha de quatro novos ministros na Corte. De Toni discursou sobre o plano de atuação: "Haverá impeachment de todo e qualquer ministro que se ache acima da lei e das instituições. Atentado à democracia são vocês dentro da Corte".

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A destituição de integrantes do tribunal tornou-se uma das prioridades de parlamentares de direita eleitos para o Senado, tendo Moraes como foco central. O ministro atuou como relator da ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, em setembro de 2025.

O julgamento na Primeira Turma do STF definiu que Bolsonaro liderou uma organização criminosa voltada a impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois da disputa eleitoral de 2022.

Suspeitas envolvendo o tribunal

Questionamentos contra a Corte ganharam força com a repercussão de supostas relações entre ministros e o Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O episódio inclui um contrato de R$ 131 milhões fechado entre a instituição financeira e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes.

Relatório da Polícia Federal com sigilo retirado pelo ministro André Mendonça, em setembro, reuniu 52 registros de mensagens no telefone de Vorcaro, incluindo contatos prévios à sua prisão em novembro de 2025. Moraes negou os diálogos e contestou o texto da PF, declarando que os policiais consideraram anotações pessoais como mensagens enviadas sem apresentar comprovação.

Vagas no Supremo e mandato

O resultado da eleição presidencial influenciará a composição do Supremo Tribunal Federal. O órgão conta com uma cadeira desocupada devido à aposentadoria de Luís Roberto Barroso e registrará outras três aposentadorias compulsórias até 2030. O chefe do Executivo eleito indicará quatro nomes, com uma exigência prevista: a aprovação pelo Senado.

Carol De Toni conquistou a vaga ao Senado por Santa Catarina no primeiro turno, após registrar 2.694.918 votos, índice que representou 33,46% dos votos válidos. Ela iniciará o mandato parlamentar em fevereiro de 2027, ao lado de Carlos Bolsonaro (PL), também eleito para representar o estado.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.