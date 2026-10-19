Senadora eleita do PL defende impeachment de Alexandre de Moraes: "Moralizar"

A senadora eleita por Santa Catarina Carol De Toni (PL) afirmou que um dos principais desafios de seu mandato e dos colegas eleitos será "moralizar o Judiciário". Em entrevista à rádio Condá FM, ela defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A parlamentar declarou necessária a eleição de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República para viabilizar a escolha de quatro novos ministros na Corte. De Toni discursou sobre o plano de atuação: "Haverá impeachment de todo e qualquer ministro que se ache acima da lei e das instituições. Atentado à democracia são vocês dentro da Corte".
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Oposição quer mudar regimento para abrir impeachment de ministros do STF
-
Vieira pede impeachment de Moraes; 20 senadores já assinaram o pedido
-
Em 4 atos, como Alexandre de Moraes se tornou tão poderoso
A destituição de integrantes do tribunal tornou-se uma das prioridades de parlamentares de direita eleitos para o Senado, tendo Moraes como foco central. O ministro atuou como relator da ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos e três meses de prisão, em setembro de 2025.
O julgamento na Primeira Turma do STF definiu que Bolsonaro liderou uma organização criminosa voltada a impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) depois da disputa eleitoral de 2022.
Suspeitas envolvendo o tribunal
Questionamentos contra a Corte ganharam força com a repercussão de supostas relações entre ministros e o Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O episódio inclui um contrato de R$ 131 milhões fechado entre a instituição financeira e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes.
Saiba Mais
- Política PT quer CPMI para investigar Flávio Bolsonaro nos casos Master e INSS
- Política Zanin cobra explicações do TSE sobre eleição em primeiro turno no Rio
- Política Lula faz ato de campanha em cidade pernambucana onde prefeito apoia Flávio
- Política "Teto de vidro": o motivo de Flávio para evitar ataques a ministros do STF
- Política Milei publica montagem para ironizar Lula após debate com Flávio
- Política Jones Manoel defende soberania digital e agenda popular no Congresso
Relatório da Polícia Federal com sigilo retirado pelo ministro André Mendonça, em setembro, reuniu 52 registros de mensagens no telefone de Vorcaro, incluindo contatos prévios à sua prisão em novembro de 2025. Moraes negou os diálogos e contestou o texto da PF, declarando que os policiais consideraram anotações pessoais como mensagens enviadas sem apresentar comprovação.
Vagas no Supremo e mandato
O resultado da eleição presidencial influenciará a composição do Supremo Tribunal Federal. O órgão conta com uma cadeira desocupada devido à aposentadoria de Luís Roberto Barroso e registrará outras três aposentadorias compulsórias até 2030. O chefe do Executivo eleito indicará quatro nomes, com uma exigência prevista: a aprovação pelo Senado.
Carol De Toni conquistou a vaga ao Senado por Santa Catarina no primeiro turno, após registrar 2.694.918 votos, índice que representou 33,46% dos votos válidos. Ela iniciará o mandato parlamentar em fevereiro de 2027, ao lado de Carlos Bolsonaro (PL), também eleito para representar o estado.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.