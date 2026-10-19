Lula aposta em mobilização e diz estar convencido de vitória no 2° turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (19/10), estar convencido de que vencerá o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. Durante a sabatina do SBT, o petista atribuiu a confiança à mobilização popular em defesa da democracia e à estratégia de recuperar votos em estados onde perdeu apoio no primeiro turno.

“Eu confesso para você que eu achei que a gente podia ganhar as eleições no primeiro turno. Tal era a performance das coisas que havia realizado no governo. Não deu para ganhar no primeiro turno, nós agora vamos ganhar no segundo turno”, declarou.

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Questionado sobre pesquisas eleitorais divulgadas no mesmo dia, que apontaram redução da diferença entre ele e o adversário, Flávio Bolsonaro (PL), e sobre avaliações de especialistas de que teria atingido o limite de crescimento, Lula disse que a direita tem ampliado a força no Brasil e em outros países.

“Ninguém subestima a capacidade da direita nesse país e no mundo inteiro, porque ela tem crescido de forma, sabe, muito grande em quase todos os países do mundo. E nós sabemos o que representa o bolsonarismo, que representa a direita no Brasil”, afirmou.

O presidente destacou a participação de apoiadores na campanha e disse que o envolvimento da população tem sido uma novidade nesta disputa. Segundo ele, foram realizados entre mil e 1,7 mil movimentos em diferentes cidades no último fim de semana, com passeatas e carreatas.

“O povo está assumindo a responsabilidade da campanha, sobretudo porque o povo quer garantir a continuidade do processo democrático”, declarou. Para Lula, a mobilização é um dos fatores que sustentam sua expectativa de vitória em 25 de outubro.

Lula diz estar mais tranquilo em relação ao segundo turno

Durante a entrevista, Lula também comparou a atual disputa com a eleição presidencial de 2002, quando enfrentou José Serra (PSDB). O presidente afirmou que aquela foi a eleição em que mais se frustrou por não conseguir vencer no primeiro turno.

Segundo ele, a confiança na vitória naquela ocasião era tão grande que chegou aos debates eleitorais com a sensação de que já estava eleito. Após o resultado, disse ter precisado discursar para levantar a moral da minha tropa”, relatou.

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Desta vez, o presidente afirmou estar mais tranquilo diante da necessidade de disputar o segundo turno. Ele reconheceu perdas de votos em estados onde não esperava um desempenho desfavorável e disse que a campanha trabalha para reverter o cenário.

“Nós perdemos votos em alguns estados que a gente não imaginava perder voto. E nós agora estamos trabalhando para recuperar esse voto com ajuda de vários governadores do Nordeste”, afirmou.

Lula também mencionou a estratégia de ampliar sua votação no Sul e reduzir a diferença em São Paulo. O presidente disse acreditar que pode vencer em Minas Gerais e que um resultado favorável nesses estados pode garantir sua reeleição. “Estamos trabalhando para recuperar os votos no Sul, porque nós podemos ganhar eleições de Minas Gerais, nós podemos diminuir a diferença aqui em São Paulo e se isso acontecer, nós ganharemos as eleições como ganhamos as outras”, declarou.