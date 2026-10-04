Lula fala em "nova campanha" no 2º turno e diz que resultado "é inesperado"

O presidente da república e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (4/10) que o resultado “muitas vezes é inesperado”. “A gente nunca consegue tudo aquilo que a gente queria”, disse a apoiadores logo após a confirmação da disputa no 2º turno. O petista ficou em segundo lugar na disputa direta com Flávio Bolsonaro (PL), que liderou os votos, com 47,08%, contra 45,10%, com 99,78% das urnas apuradas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O presidente também falou em começar uma “nova campanha” até o dia 25 de outubro. “O 2º turno é a prova dos nove. É a hora de a gente mostrar a verdadeira fotografia do Brasil de hoje e do que a gente quer.”

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Lula também destacou pontos positivos da campanha, como as gestões do vice-presidente Geraldo Alckmin no governo de São Paulo e os próprios mandatos anteriores.

“E, do outro lado, nós temos apenas incertezas, com a biografia de um passado tenebroso. Não existe nada que possa vislumbrar um horizonte promissor para a sociedade brasileira. Não há biografia do pai, do filho, e não sabemos se haverá biografia de outros parentes.”

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O petista também chamou atenção para os números de abstenção de eleitores, que é a segunda maior da história, com mais de 33,4 milhões de pessoas, totalizando 21,8%.

“Nós vamos fazer um apelo para que as pessoas saibam que, nesse momento histórico do Brasil, o voto é necessário para a gente definir o futuro desse país.

"O jogo começa agora"

O petista também afirmou que, com o 1º turno, terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro e que a segunda fase é para Lula e Alckmin ganharem as eleições no país.

“Estamos na prorrogação. Nós vamos convencer o povo brasileiro da importância de continuarmos o projeto de desenvolvimento tecnológico e científico, do nosso projeto de exploração de terras raras e da nova descoberta da Petrobras.”

Vamos conversar com todos, diz Alckmin

Geraldo Alckmin afirmou que a Constituição estabelece o segundo turno por maioria absoluta e que ele faz parte da continuidade do processo eleitoral brasileiro. Segundo ele, a população poderá voltar a votar em Lula. Alckmin também agradeceu os votos recebidos e disse que estão com “energia total” para, a partir de amanhã, iniciar a nova etapa da campanha.

“O presidente Lula não tem como ídolo o coronel Ustra. Aliás, quem é contra a democracia não deveria nem disputar a eleição. O 2º turno é uma nova eleição, com todas as pessoas que votaram nos outros candidatos, até no adversário, para conquistar esses votos.”