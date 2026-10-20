Janones prevê alta às 13h13 e promete retomar campanha de Lula

O deputado federal André Janones (Rede-MG) anunciou que deve receber alta hospitalar na tarde desta terça-feira (20/10), após ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar informou que planeja deixar a unidade às 13h13 "em ponto". A internação ocorreu após ele apresentar um quadro de arritmia cardíaca grave e falta de ar, na madrugada de segunda-feira (19).
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“Amanhã às 13:13 hs em ponto, estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final! A batalha que conduzirá a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA à maior vitória de sua vida! Quem viver, verá!!”, escreveu Janones em mensagem direcionada aos integrantes do canal que administra no WhatsApp.
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A previsão de alta foi anunciada depois de o hospital informar que o deputado apresentava evolução clínica favorável. No boletim médico divulgado na segunda-feira, a equipe informou que ele estava clinicamente estável, sob monitorização cardíaca contínua, e não havia registrado novos episódios de arritmia desde a internação. O atendimento está sob responsabilidade da cardiologista Ludhmila Hajjar.
A recuperação do parlamentar ocorre em meio à mobilização digital para o segundo turno da eleição presidencial. Janones é o responsável pelo canal “Exército do Lula”, que reúne cerca de 5,5 milhões de seguidores e divulga orientações para ampliar a circulação de conteúdos favoráveis à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a internação, o deputado chegou a retomar as publicações na plataforma, utilizada para coordenar ações de engajamento nas redes sociais.
Janones também afirmou que pretende conversar com os integrantes do canal assim que deixar o hospital. “Na saída do hospital, vou aproveitar pra bater um papo pessoalmente com vocês e passar algumas orientações e direcionamentos sobre os próximos passos para a batalha final que se aproxima”, escreveu.
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