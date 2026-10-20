Filho de mandante do assassinato de Marielle entra em campanha de Flávio Bolsonaro no Rio

Kaio Brazão, filho de Domingos Brazão, condenado por ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSol), passou a atuar na mobilização eleitoral do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa pela Presidência da República.

Nas redes sociais, Kaio divulgou uma ação de adesivagem de veículos em apoio ao filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcada para esta terça-feira (20/10), na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

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A mobilização estava prevista para começar às 10h, na Estrada do Tindiba, esquina com a Rua Apiacás, na região de Jacarepaguá. Em publicação no Instagram, Kaio convocou apoiadores do presidenciável a participar da iniciativa. “É amanhã!! Quem quiser adesivar o seu carro é só encontrar comigo neste local!”, escreveu ontem (19).

O material compartilhado pelo filho de Domingos Brazão reúne imagens de Flávio Bolsonaro e de aliados políticos, além de um veículo adesivado com o número 22, utilizado pelo PL nas urnas. A publicação sinaliza o envolvimento de Kaio nas atividades de mobilização da candidatura bolsonarista no Rio, estado que concentra parte importante da base eleitoral da família do ex-presidente.

Domingos Brazão, pai de Kaio, e o irmão, Chiquinho, foram condenados a 76 anos e três meses de prisão pelos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018.

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