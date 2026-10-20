TSE deve liberar posts que associam Flávio Bolsonaro à escala 7x0

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta terça-feira (20/10) a análise da decisão do ministro André Mendonça que determinou a remoção de publicações que associavam o senador Flávio Bolsonaro (PL) à proposta de criação de uma escala de trabalho “7x0”, sem dias de descanso. A Corte já havia formado maioria no plenário virtual para derrubar a medida e permitir a circulação dos conteúdos, mas o julgamento foi interrompido após pedido de destaque do presidente do tribunal, Nunes Marques.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A análise foi então transferida para o plenário presencial, cuja sessão está prevista para as 19h de hoje. A discussão envolve os limites da atuação da Justiça Eleitoral sobre publicações de conteúdo político durante o período pré-eleitoral, especialmente quando as manifestações partem de parlamentares e têm como alvo possíveis candidatos à Presidência da República.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O caso chegou ao TSE em junho, ainda durante a pré-campanha, após o PL acionar a Justiça Eleitoral contra postagens de parlamentares de esquerda. Na ocasião, Mendonça acolheu o pedido e determinou a retirada dos conteúdos que vinculavam Flávio à chamada escala “7x0”, sob questionamento sobre a forma como a proposta apresentada pelo senador havia sido retratada nas publicações.
A proposta atribuída a Flávio prevê remuneração com base nas horas trabalhadas. Com a retomada do julgamento, os ministros deverão decidir se mantêm a determinação de retirada ou se autorizam novamente a divulgação das postagens. Caso prevaleça a maioria já registrada no plenário virtual, os conteúdos poderão voltar a circular, revertendo a decisão individual de Mendonça.
Saiba Mais
- Revista do Correio Além da utopia e do apocalipse: especialista defende o senso crítico diante da inteligência artificial
- Brasil Músico da Filarmônica de Berlim reage a assalto e persegue ladrões
- Política "Tesouraço": Alckmin acusa Flávio de esconder quem perderá com corte de R$ 200 bi
- Mundo Homem é condenado após sequestrar flamingo e levá-lo para quarto de hotel
- Diversão e Arte Decisão para Flamengo e Atlético-MG: saiba onde assistir às semifinais
- Política Aliados de Flávio Bolsonaro convocam militância para fiscalizar urnas no 2º’ turno