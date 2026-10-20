Lula visita Sarney após caminhada de campanha no Maranhão

Sarney declarou apoio a Lula nas eleições de 2022 contra Jair Bolsonaro: "Eleitor decidirá se vota pelo fim da democracia ou por sua restauração" - (crédito: Ricardo Stuckert/PT)

O presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou nesta terça-feira (20/10) o primeiro presidente do Brasil após a Ditadura Militar, José Sarney, em São Luís.

Sarney declarou apoio a Lula nas eleições de 2022 contra o então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Antigo opositor do petista, Sarney afirmou à época que o eleitor decidiria se “votaria pelo fim da democracia ou por sua restauração”.

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O encontro de hoje ocorreu momentos após Lula ter participado de uma caminhada de campanha pela capital maranhense, ao lado de aliados como a senadora Eliziane Gama (PT) e o ex-ministro de Lula e senador eleito, André Fufuca (PP).

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No ato, Lula anunciou para amanhã (21) a sanção do projeto de lei que prevê anistia a dívidas de microempreendedores individuais (MEIs) com a União, além de mudanças nos limites de faturamento e de contratação de funcionários para esses pequenos empresários.

“São 4 milhões de MEIs com dívida ativa na União. Resolvemos anistiar para limpar o nome dessas pessoas e permitir que comecem uma vida nova. Ao mesmo tempo, vamos aumentar o limite de empregados”, disse o presidente durante comício em São Luís.

O líder petista também afirmou que enviará ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para instituir a gratuidade do transporte público aos sábados e domingos.

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“Vou assinar o envio de uma PEC ao Congresso propondo, já que foi aprovado o fim da 6x1, que aos sábados e domingos o povo tenha transporte público gratuito para poder passear”, enfatizou Lula.

Juazeiro e Petrolina

Após a agenda em São Luís, Lula embarca, ainda hoje, para a região conhecida como Vale do São Francisco, entre os estados da Bahia e de Pernambuco, para participar de uma caminhada eleitoral nas cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

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Situadas às margens do Rio São Francisco, as duas cidades são ligadas por uma ponte de cerca de 800 metros de comprimento. Esse meio será utilizado na caminhada, que começará na Bahia e terminará em terras pernambucanas.