Campanha de Lula lê carta enviada ao TSE sobre abertura de sigilos bancários

Diretor de Comunicação do PT, Éden Valadares leu comunicado assinado por Lula a presidente do TSE, Kássio Nunes Marques - (crédito: Divulgação/PT)

A campanha do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, leu nesta terça-feira (20/10) uma carta assinada pelo petista e enviada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No documento, Lula formaliza a disposição de abrir os próprios sigilos bancário e telefônico e os de sua família, além de desafiar o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, a fazer o mesmo.

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“Autorizar a liberação dos sigilos bancários, fiscal e telefônico de sua pessoa física e de seus familiares (Rosângela Lula da Silva, Lurian Cordeiro Lula da Silva, Marcos Cláudio Lula da Silva, Fábio Luís Lula da Silva, Sandro Luís Lula da Silva e Luís Cláudio Lula da Silva), relativos aos últimos oito anos, bem como a ampla divulgação dos respectivos dados à população brasileira, por meio do sistema DivulgaCandContas ou de outro sítio eletrônico de acesso público”, diz um trecho do comunicado lido pelo diretor de Comunicação do PT, Éden Valadares, no QG da campanha à reeleição de Lula.

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A carta foi enviada nesta terça-feira ao presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques. Sobre a condição para que os dados de Lula e de seus familiares sejam publicados no sistema do tribunal, o comunicado afirma que a medida só será adotada se “Sr. Flávio Nantes Bolsonaro (...) adote idêntica providência em relação a si próprio e a seus familiares”.

“Jair Messias Bolsonaro, Rogéria Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro”, elencou o comunicado, que cita o pai, a mãe, os irmãos e a esposa de Flávio. Michelle Bolsonaro, atual esposa de Jair, não foi citada por ser madrasta do presidenciável do PL.