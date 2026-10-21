Edinho sobre rejeição a Flávio na Quaest: "Brasil interpreta o que ele representa"

Edinho repercutiu o pedido da campanha para que o debate na TV Globo, previsto para sexta-feira (23/10), tenha checagem de fatos: "Flávio mente muito" - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/D.A Press)

Um dos coordenadores da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente do PT, Edinho Silva, repercutiu dados da última pesquisa Quaest entre o petista e o presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, divulgada nesta quarta-feira (21/10).

Embora o levantamento tenha mostrado Flávio com 45% das intenções de votos e numericamente à frente de Lula, que marcou 44%, Edinho destacou o aumento no índice de rejeição ao candidato do PL.

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"É o Brasil interpretando o que ele (Flávio) representa. Uma cosia é o que diz a campanha dele, outra coisa é a trajetória de Flávio enquanto liderança política. Ele votou contra o aumento de licença materialidade, a aposentadoria por tempo de contribuição", comentou Edinho, em conversa com jornalistas, no Palácio do Planalto.

A pesquisa Quaest mostrou hoje que o nome do primogênito de Jair Bolsonaro foi rejeitado por 52% dos entrevistados, enquanto o de Lula ficou em 47%. O levantamento ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro, por meio de entrevistas presenciais e domiciliares.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo Grupo Globo, com custo declarado de R$ 338.178.

Checagem de fatos no debate

O coordenador de campanha de Lula também repercutiu pedidos de militantes do PT e da corrida eleitoral do petista para que o debate na TV Globo, previsto para esta sexta-feira (23), tenha checagem de fatos.

"Estamos pedindo à Rede Globo é que haja uma checagem, porque ele (Flávio) mente muito durante o debate. Então, que a Rede Globo cheque como faz as grandes emissoras de televisão no mundo quando se tem debate, que cheque o que é verdade e mentira", relatou Edinho.

Quebra do sigilo

O presidente do PT repercutiu, ainda, o fato de Flávio Bolsonaro ter chamado de "factóide" o desafio de Lula em propor a quebra de dados bancários, fiscais e telefônicos.

"É mais uma contradição. Flávio, quando entra em um debate sobre corrupção, ele entra acusando as pessoas, sendo que a imprensa está acompanhando milhões e milhões de reais movimentados por Flávio, pelas suas contas e pelo seu escritório", apontou Edinho.