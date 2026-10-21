Campanha de Lula tem conversas com TV Globo sobre checagem de fatos no debate

Coordenadores da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disseram nesta quarta-feira (21/10) ter conversas com a direção da TV Globo para que a empresa realize checagem de conteúdos enganosos durante o debate presidencial, previsto para sexta-feira (23/10), à noite.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Embora dirigentes da campanha tenham demandado transmissões da checagem em tempo real, durante o horário do duelo, a emissora conversou com a equipe do PT cogitar apurar possíveis desinformações apenas por meio de seu site.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
- Leia também: PSB e PDT anunciam apoio à reeleição de Hugo Motta
A demanda por checagens durante o debate tem sido defendida por eleitores e entidades da sociedade civil com o objetivo de esclarecer o cidadão a guiar o voto a dois dias do segundo turno presidencial.
Um abaixo-assinado para que a TV Globo adote checagens em tempo real foi lançado ao longo desta semana. Até às 20h45 desta quarta, o documento acumula mais de um milhão de assinaturas.
Caminhada pelo debate
Outro ponto comentado hoje pela campanha de Lula, a possibilidade de o candidato Flávio Bolsonaro (PL) repetir a tática usada no último duelo, em que ele se posicionou fisicamente atrás do petista enquanto ele falava às câmeras, não será aceita pelos coordenadores da corrida à reeleição.
"A gente não vai aceitar isso. Essa é uma intenção dele tentar desviar a atenção. É uma forma agressiva, indevida, provocativa, e a gente não vai aceitar esse tipo de coisa", disse Sidônio Palmeira, ministro da Comunicação Social e um dos articuladores da campanha de Lula.
Embora o ministro de Lula tenha se posicionado contrário a uma possível repetição da ação de Flávio, o Correio apurou junto à campanha que não haverá questionamentos prévios para uma eventual mudança de regra no debate, que impossibilite uma possível repetição da tática do presidenciável do PL.
Saiba Mais
Francisco Artur de LimaRepórter
Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio