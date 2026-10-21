Campanha de Lula tem conversas com TV Globo sobre checagem de fatos no debate

Camilo Sanata, um dos coordenadores de campanha à reeleição de Lula, fala ao lado dos ministros Sidônio Palmeira, da Comunicação Social, e Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência - (crédito: Raphaela Peixoto/CB)

Coordenadores da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disseram nesta quarta-feira (21/10) ter conversas com a direção da TV Globo para que a empresa realize checagem de conteúdos enganosos durante o debate presidencial, previsto para sexta-feira (23/10), à noite.

Embora dirigentes da campanha tenham demandado transmissões da checagem em tempo real, durante o horário do duelo, a emissora conversou com a equipe do PT cogitar apurar possíveis desinformações apenas por meio de seu site.

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A demanda por checagens durante o debate tem sido defendida por eleitores e entidades da sociedade civil com o objetivo de esclarecer o cidadão a guiar o voto a dois dias do segundo turno presidencial.

Um abaixo-assinado para que a TV Globo adote checagens em tempo real foi lançado ao longo desta semana. Até às 20h45 desta quarta, o documento acumula mais de um milhão de assinaturas.

Caminhada pelo debate

Outro ponto comentado hoje pela campanha de Lula, a possibilidade de o candidato Flávio Bolsonaro (PL) repetir a tática usada no último duelo, em que ele se posicionou fisicamente atrás do petista enquanto ele falava às câmeras, não será aceita pelos coordenadores da corrida à reeleição.

"A gente não vai aceitar isso. Essa é uma intenção dele tentar desviar a atenção. É uma forma agressiva, indevida, provocativa, e a gente não vai aceitar esse tipo de coisa", disse Sidônio Palmeira, ministro da Comunicação Social e um dos articuladores da campanha de Lula.

Embora o ministro de Lula tenha se posicionado contrário a uma possível repetição da ação de Flávio, o Correio apurou junto à campanha que não haverá questionamentos prévios para uma eventual mudança de regra no debate, que impossibilite uma possível repetição da tática do presidenciável do PL.